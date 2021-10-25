تغريدة من إيلون ماسك تطيح بعملة مشفرة.. كشف عن حيازته

ساعدت تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، العملة المشفرة شيبا إينو Shiba Inu في القفز إلى صفوف أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية من خلال نشر صورة لجروه، إلا أنه كشف مؤخراً أن تلك الصورة لم يكن لها علاقة بالعملة المشفرة، كما أنه لا يمتلك حيازة منها.

وأجاب ماسك، الذي روج مراراً لعملة دودج كوين على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق كثيراً على العملات المشفرة على نطاق أوسع، عن استفسار من مستخدم تويتر يسأل عن حجم محفظة شيبا إينو أو عدد الوحدات التي يمتلكها إيلون ماسك منها، وجاءت الإجابة صادمة، حيث قال ماسك: "لا شيء، فقط بيتكوين وإيثريوم ودودج كوين، وهذا كل شيء".

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it.



As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

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بعد ارتفاعاها بأكثر من 50% في 24 ساعة، هبطت العملة المشفرة شيبا إينو بعنف بنسبة 15% من أعلى مستوى وصلت إليه يوم الأحد، وفقاً للأسعار من موقع CoinGecko.com. كما ارتفع الرمز المميز - الذي يتمحور حول سلالة من كلاب الصيد اليابانية - بأكثر من 400% في الثلاثين يوماً الماضية ليحتل المرتبة 11 من حيث القيمة.

فيما ارتفعت دودج كوين بنحو 10% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ CoinGecko.

وانتعشت شيبا إينو وسط عوامل من بينها الضغط لإدراجها في منصة التداول روبين هوود، وتوغل نظامها البيئي في الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال والحماس العام لأصول الـ meme.