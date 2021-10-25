روسيا تختبر 50 روبوتاً في شوارع موسكو للقيام بهذه المهمة!

بدأت أكبر شركة بحث على الإنترنت في روسيا في تسليم الطرود للبريد الروسي باستخدام الروبوتات في محاولة لأتمتة التسليم في "الميل الأخير".

وقدمت وحدة القيادة الذاتية في Yandex NV برنامجاً تجريبياً يسمح للأشخاص باختيار تسليم الروبوت من 27 مكتب بريد في جميع أنحاء موسكو، حسبما ذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين.

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وتمتلك ياندكس بالفعل 50 روبوتاً بحجم حقيبة السفر لتوصيل الطعام لشركة GrubHub في جامعة ولاية أوهايو، كما تدير أساطيل في عدد قليل من المواقع في روسيا. وفي أغسطس، أعلنت أنها ستشتري حصة أوبر تكنولوجيز في مشروع القيادة الذاتية.

وتعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ويمكن أن يكون استخدام الروبوتات أو الطائرات بدون طيار وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتقديم الخدمات في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

يأتي ذلك، فيما استخدمت شركة Royal Mail Plc البريطانية طائرة بدون طيار لتسليم البريد إلى جزيرة اسكتلندية، بينما تختبر شركة Japan Post Holdings استخدام الطائرات بدون طيار وتتوقع أن تبدأ في تسليم البريد والطرود في عام 2023.