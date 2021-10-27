بيزوس يحتاج تريليون دولار تُضاف لقيمة "أمازون" للحاق بـ "ماسك"

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم أكثر من 36 مليار دولار إلى ثروته يوم الاثنين بعد أن ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 12.7% بعد الإعلان عن طلب شركة هيرتز 100000 سيارة لبناء أسطولها لتأجير السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2022.

وكان نمو ثروته في يوم واحد هو الأكبر في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات ويساوي صافي الزيادة في ثروة أغنى 34 شخصاً في العالم.

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وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإن قيمة ثروة ماسك البالغة 289 مليار دولار تجعله يتقدم بنحو 100 مليار دولار على جيف بيزوس صاحب المركز الأول السابق، الذي كانت ثروته تبلغ 193 مليار دولار حتى يوم الاثنين.

ووسع ماسك تقدمه على غيره من الحائزين السابقين على لقب أغنى شخص في العالم أيضاً. وهو الآن يزيد بمقدار 184 مليار دولار عن ثروة وارن بافيت، الذي يحتل حالياً المرتبة العاشرة بين أغنى أثرياء العالم، كما تزيد ثروته بنحو 150 مليار دولار عن بيل غيتس صاحب المركز الرابع.

أصبح صافي ثروة ماسك الآن كبيراً لدرجة أنه تجاوز القيمة السوقية لثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، تويوتا، والتي تقدر قيمتها بنحو 283 مليار دولار.

كما أضاف ماسك 119 مليار دولار إلى ثروته هذا العام بفضل الأداء القوي لسهم تسلا بالإضافة إلى بيع الأسهم مؤخراً في شركة سبيس إكس، التي أسسها، مما قيم الشركة بمبلغ 100 مليار دولار، حيث أضافت جولة التمويل الأخيرة لـ سبيس إكس نحو 11 مليار دولار إلى ثروة ماسك.

وانضمت تسلا يوم الاثنين، إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار للمرة الأولى، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا، أمازون، وأبل، ومايكروسوفت.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، فإنه لكي يلحق جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني بين أثرياء العالم، بمنافسه ماسك، فإن يحتاج أن ترتفع القيمة السوقية لشركة "أمازون"، بنحو تريليون دولار، حيث يمتلك بيزوس 10% فقط كأكبر مساهم فردي في الشركة.

وعلى الرغم من تعهد ماسك سابقاً "بعدم امتلاك منزل" وقال العام الماضي إنه يعتزم بيع جميع ممتلكاته المادية تقريباً، إلا أن أغنى رجل في العالم لا يزال مولعاً بشراء بعض الأصول.

وفي مزاد سوذبي عام 2013، دفع ماسك ما يقرب من مليون دولار على سيارة رياضية نادرة من طراز لوتس إسبريت عام 1976 تم استخدامها في تصوير فيلم جيمس بوند "الجاسوس الذي أحبني" عام 1977. ويقال أيضاً أن مجموعة سياراته المستقرة تشتمل على طراز فورد موديل T موديل عام 1920 وسيارة جاكوار سيريز 1 موديل 1967 إي تايب رودستر.