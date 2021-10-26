ثروة إيلون ماسك تتخطى القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل

باتت ثروة الملياردير المؤسس لشركة تسلا، وسبيس إكس، إيلون ماسك، أكبر من القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل، وهو في طريقه ليصبح أول تريليونير في التاريخ وفقاً لتوقعات محللي مورغان ستانلي.

قفزت ثروة أغنى شخص في العالم إلى 288.6 مليار دولار يوم الاثنين، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. حيث أضاف ماسك 36.2 مليار دولار إلى ثروته في أعقاب ارتفاع أسعار أسهم شركة تسلا، بعد أن طلبت شركة هيرتز غلوبال هولدينغز Hertz Global Holdings Inc نحو 100 ألف سيارة.

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وقدرت قيمة الصفقة من قبل مصادر "بلومبرغ"، بنحو 4.2 مليار دولار، إلا أن الأهم في الصفقة أنها تعادل 10% من إنتاج تسلا المستهدف خلال 2021، كما أنها أكبر صفقة في تاريخ السيارات الكهربائية.

وقد يبدو تجاوز القيمة السوقية لإكسون موبيل علامة فارقة في مسار ماسك. لكن سعر سهم شركة النفط لم يتخلف هذا العام.

وعلى الرغم من أن ماسك قد تجاوزها في بداية عام 2021، إلا أن شركة "إكسون موبيل" تفوقت على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي. لكن مع استمرار دعوات التحول إلى الطاقة النظيفة فقد يساعد ذلك في تحفيز المزيد من مبيعات السيارات الكهربائية.