تداول لـ "العربية": أكثر من 40 شركة مدرجة تفصح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية

قال المدير التنفيذي لـ "تداول" السعودية، محمد الرميح، إن الإعلان عن إصدار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يهدف إلى تشجيع الشركات المدرجة عن الإفصاح عن ممارساتها البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن هذا الدليل يشمل على أكثر من 9 معايير، والخيار متروك للشركات المدرجة باختيار المعيار الذي يناسب طبيعة عملها.

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وذكر أن هناك أكثر من 40 شركة مدرجة تقوم بصورة ممتازة بالإفصاح عن هذه المعلومات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأعلنت تداول السعودية عن إصدار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن أدائها في هذا المجال.

يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزام تداول السعودية بتقديم الدعم إلى أكثر من 200 شركة مدرجة في السوق المالية وكذلك الشركات التي تتطلع إلى الإدراج، بهدف رفع الوعي بأهمية هذه الممارسات في السوق المالية.