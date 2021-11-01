بورصة مصر تقفز 8% والأسهم تربح 38 مليار جنيه في أكتوبر

تمكنت الأسهم المدرجة في البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين مقابل مبيعات أجنبية وعربية هزيلة.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد قفز رأس المال السوقي لأسهم لشركات المدرجة بنسبة 5.45% لتربح الأسهم المدرجة نحو 38.4 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من 703.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 741.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر أكتوبر.

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على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8.6% مضيفاً نحو 903 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 10517 نقطة في إغلاق تعاملات شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 11420 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أكتوبر. فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 8.38% فاقداً نحو 194 نقطة متراجعاً من مستوى 2313 نقطة إلى 2119 نقطة.

في المقابل، صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 5.03%، مضيفاً نحو 649 نقطة مرتفعاً من مستوى 12885 نقطة إلى نحو 13534 نقطة. كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 9% مضيفاً 368 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4105 نقاط إلى نحو 4473 نقطة.

وسجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان تراجعاً بنسبة 15.4% فاقداً نحو 418 نقطة بعدما نزل من 2722 نقطة إلى مستوى 2304 نقاط. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان" بنسبة 10.46% فاقداً نحو 384 نقطة متراجعاً من مستوى 3671 نقطة إلى نحو 3287 نقطة.

أيضاً تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 11% فاقداً نحو 522 نقطة بعدما نزل من مستوى 4744 نقطة إلى نحو 4222 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر السندات بنسبة 0.63%، مضيفاً نحو 7 نقاط بعدما صعد من مستوى 1104 نقاط إلى مستوى 1111 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس الأحد على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" محدد الأوزان" بنسبة 1.17%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.79%.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.03%، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.37%. وفي المقابل، صعد مؤشر "تميز" بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03%.