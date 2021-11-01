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10 شركات وساطة تستحوذ على 74% من تداولات بورصة مصر

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البورصة المصرية
البورصة المصرية

10 شركات وساطة تستحوذ على 74% من تداولات بورصة مصر

سيطرت على تداولات بقيمة 62.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر

خالد حسني - القاهرة

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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن استحواذ 10 شركات وساطة على نحو 74% من إجمالي تداولات بورصة مصر بقيمة تداولات بلغت نحو 62.9 مليار جنيه، وذلك خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير، فقد تصدرت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر أكتوبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 16.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت نسبتها 20%.

في المركز الثاني حلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بإجمالي قيمة تداول بلغت 13.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية نسبتها 16.4%.

وجاءت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 6.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%. وفي المركز الرابع، حلت شركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 6.4 مليار جنيه بحصة سوقية تبلغ نسبتها 7.5%.

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في المركز الخامس، حلت شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه، بحصة سوقية تبلغ نسبتها 5.6%. وجاء في المركز السادس، شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت نسبتها 5.2%.

وحلت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 3.8 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية بلغت نسبتها 4.5%. وفي المركز الثامن جاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول في الأوراق المالية بقيمة 2.5 مليار جنيه بحصة بلغت نسبتها 2.9%.

وفي المركز التاسع جاءت شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 2.1 مليار جنيه مستحوذة على حصة بلغت نسبتها 2.4%. وحلت شركة "أرقام" لتداول الأوراق المالية، في المركز العاشر بقيمة تداول بلغت نحو 1.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.8%.

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