لقاح فايزر المخصص للأطفال.. السر وراء تخفيف الجرعات

في الأشهر التي تلت إعلان شركة فايزر عن خططها لتكييف لقاح كوفيد-19 حتى يتسنى منحه للأطفال، بدأت الأسماء المستعارة في الظهور من Pfizer Jr إلى Pfizer-Mini.

هذه الألقاب لا تشير فقط إلى الأشخاص الأصغر حجمًا الذين تم تصميم الجرعات لهم، ولكن أيضاً الحجم الفعلي للجرعات نفسها.

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بعدما حصلت شركة فايزر على موافقة إدارة الغذاء والدواء، سيحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً على 10 ميكروغرامات من الحمض النووي الريبي في كل جرعة من لقاح Pfizer، وهو ثلث الوصفة التي تبلغ 30 ميكروغراماً والتي تُعطى للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق.

يذكر أن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تراجع البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بالجرعات للأطفال في تلك الفئة العمرية.

وقد أجرت شركة مودرنا حساباتها بشكل مختلف: 100 ميكروغرام من الحمض النووي الريبي للبالغين، 50 ميكروغراماً للأطفال من سن 6 إلى 11 عاماً، و25 ميكروغراماً لخمسة أعوام وأصغر.

علميا ماذا يعني ذلك؟

لحسن الحظ، هناك منطق لكيفية تصميم جرعات الأطفال وتحديد تركيزها. فالأطفال ليسوا مجرد بالغين مصغرين، واللقاحات ليست "شطائر"، إذ يتطلب الأمر الاقتران بين الإثنين بشكل مناسب أكثر من تقسيم الجرعات إلى أرباع أو نصفين. والهدف هو جعل الجرعة ليست بحجم الأطفال فحسب، بل صديقة للأطفال، مما يعني التخلص من مجموعة كاملة من العوامل، وفق ما شرحه موقع The Atlantic.

ضع في اعتبارك أولاً أن لقاحات الأطفال لا يتم تناولها بجرعات مثل معظم الأدوية، العديد من الأدوية لا تعمل إلا إذا وصلت إلى تركيز معين في الدم، وبالتالي يجب أن تكون جرعاتها حسب حجم الطفل. إنه مبدأ غولديلوكس: يجب أن يكون هناك ما يكفي من العقاقير لتصبح علاجياً، ولكن ليس لدرجة تعرض الشخص لخطر التسمم.

دفاعات الأطفال

توجد نقطة جيدة مماثلة بالنسبة للقاحات - ليس القليل جداً، وليس الكثير - لكن الرياضيات تلعب بشكل مختلف. هنا، يولي الباحثون اهتماماً أقل للوزن، وأكثر من ذلك لمدى سهولة قدرة الجسم على حشد دفاع ضد مسببات الأمراض.

العديد من جوانب أجهزة المناعة لدى الأطفال أكثر حدة من البالغين، إذ تحشد أجسادهم دفاعات طبيعية أكثر.

أخبرت أركانا تشاترجي، المتخصصة في الأمراض المعدية للأطفال في جامعة روزاليند فرانكلين موقع The Atlantic قائلة: "ربما تكون أجهزة المناعة لدى الأطفال في أفضل حالاتها عند حوالي 15 عاماً".

وقد أظهرت البيانات التي قدمتها شركة فايزر إلى إدارة الغذاء والدواء، على سبيل المثال، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً والذين تم تطعيمهم حديثاً أنتجوا أجساماً مضادة أكثر من البالغين بعد الحصول على جرعة كاملة الحجم.

بعد ذلك، تتراجع الدفاعات، ويزداد التباطؤ والنسيان بمرور الوقت. وكلما قل الدفاع الطبيعي الذي يمكن أن يقدمه الجهاز المناعي، كلما احتاج الجسم إلى كمية لقاح أكبر.

هذا النمط يعني أنه يمكن أن يكون أكثر أماناً إعطاء الأطفال الأصغر سناً نسخاً مقلصة من جرعات البالغين، وهي استراتيجية مستخدمة بالفعل في اللقاحات ضد الأمراض الفيروسية الأخرى، مثل الإنفلونزا والتهاب الكبد A و B.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن لهذا النمط أن يعمل بالاتجاه المعاكس، إذ يتم إعطاء لقاحات الإنفلونزا بجرعات أعلى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، بسبب تضاؤل جهاز المناعة لديهم.

من ناحية أخرى، إعطاء الجرعات بشكل متحفظ طريقة جيدة أيضاً لتقليل النتائج السيئة.

قالت فايزر في بيان صحافي حديث، إن جرعة 10 ميكروغرامات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاماً، على وجه الخصوص، تبدو وكأنها تحفز مستويات أجسام مضادة في الدم "مماثلة" لما شاهدته الشركة لدى المراهقين الأكبر سناً والشباب.

وتظهر الأرقام النهائية للشركة، المقدمة إلى إدارة الغذاء والدواء، أن جرعة الأطفال كانت فعالة بنسبة 90.7% في منع حالات أعراض كوفيد-19 في هذه الفئة العمرية خلال الأشهر القليلة التي أعقبت التلقيح، بما في ذلك خلال الصيف، ضد متغير دلتا.

وكانت الآثار الجانبية للجرعة المنخفضة مماثلة لما شوهد لدى الأطفال الأكبر سناً والشباب - ألم الذراع، والتعب، والصداع - ولكن العديد منها كان أكثر اعتدالًا.