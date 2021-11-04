لهذا السبب.. لا تغيير متوقعاً في قرارات "أوبك+"

قال الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إن تصريحات المسؤولين في تحالف "أوبك +" تشير إلى أين تتجه القرارات في اجتماع التحالف اليوم الخميس، ولن تكون هناك زيادة غير المقررة بالفعل في الاجتماعات السابقة.

وأضاف الدندني، في مقابلة مع "العربية"، أن الجميع متفق وتصريحات المسؤولين وأعضاء التحالف تشير إلى إنهم متجهون إلى الزيادة الشهرية المتفق عليها دون تغيير في اتفاق يوليو الماضي.

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تنطلق اليوم الخميس أعمال الاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء الطاقة والنفط في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، المعروف باسم "أوبك+" عبر الفيديو، لاستعراض تطورات وضع السوق النفطية وتحديد مستويات إنتاج ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بشأن مطالبة الولايات المتحدة بزيادة إنتاج "أوبك+"، قال الدندني، إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها فهم لعمق المشكلة، والمشكلة لديها مشكلة محلية داخلية بسبب الجازولين ووجوب الحد من تصديره.

وأضاف الخبير في استراتيجيات الطاقة، أن البيانات الأميركية تشير إلى ارتفاع مستويات تصدير الجازولين، والزيادة في إنتاج "أوبك+" لن تحل المشكلة في الولايات المتحدة، لأن المشكلة ليست نقص الإمدادات بل الأسواق متوازنة الآن وتعتمد على دراسات دقيقة بأن الطلب العالمي لا يتجاوز حجم العرض.

وتابع: "إيقاف تصدير الجازولين سيحل المشكلة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن نجاح تجربة "أوبك+" ورؤية استقرار الأسواق، أدت إلى مطالبات باستنساخ التجربة في قطاعات الغاز والفحم حتى لا تدخل في أزمات الطاقة.

وأوضح أن أرقام العرض والطلب المتداولة ليست دقيقة، حيث لا يزال حجم الطلب العالمي ليس بالارتفاع المتوقع من البنوك مثل غولدمان ساكس بتقديره 100 مليون برميل يومياً كحجم للطلب العالمي بينما العرض 79.5 مليون برميل يومياً، وهناك مصادر أخرى تقول أن حجم الطلب أقل من العرض.

وأشار نايف الدندني إلى أن الأسواق متوازنة الآن، وسوف تدخل 400 ألف برميل يومياً في الإنتاج من الشهر القادم وستحقق توازنا أكبر في الأسواق.