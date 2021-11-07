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لهذا السبب.. أسهم المصارف الكويتية محط أنظار المستثمرين الأجانب

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بورصة الكويت

لهذا السبب.. أسهم المصارف الكويتية محط أنظار المستثمرين الأجانب

سهم بنك الكويت الوطني يتجاوز حاجز الدينار لأول مرة في عامين

دبي - العربية.نت

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قال خبير أسواق مالية ميثم الشخص، إن سعر سهم بنك الكويت الوطني تجاوز حاجز الدينار خلال التداولات الأخيرة، وهي مستويات لم تتحقق منذ ما يقارب العامين.

وأضاف ميثم الشخص في مقابلة مع "العربية"، أن سهم "الوطني" شهد انحدارا من مستوى الدينار، علما بأنه كان فوق مستوى دينار و40 فلسا، بعد أن وصل إلى 1.300 دينار في عام 2019.

وأفاد بأن القطاع المصرفي يشهدا نموا كبيرا، مما جعله محط أنظار المستثمر الأجنبي قبل المستثمر المحلي، كون أن "الوطني" صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشرات المحلية والعالمية.

هكذا دعمت نتائج الشركات المدرجة ارتفاع بورصة الكويت قصص اقتصادية بورصة الكويت هكذا دعمت نتائج الشركات المدرجة ارتفاع بورصة الكويت

وتابع الشخص: "خلال هذا الشهر تشهد بورصة الكويت المراجعة الفصلية من قبل المؤشرات العالمية فوتسي راسل ومورجان ستانلي"، متوقعا أن يشهد سهم الوطني وبعض الأسهم الأخرى تداولات كبيرة.

وذكر الشخص أن السوق الرئيسي يجذب السيولة الأكبر في الشهر الحالي، لافتا إلى المؤشر ارتفع بنسبة 2.2%، مقارنة مع ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.4%.

وبين أن السوق الرئيسي هو الأكثر تداولا، ومنذ بداية العام حقق ارتفاعا بنسبة 34.25%، مقابل 28.87% للسوق الأول، مضيفا أن بعض الأسهم التي تعتبر من الركائز الأساسية للسوق الأول بدأت تنشط لتحقق المكاسب والارتفاعات في السوق.

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