هكذا أجاب متابعو إيلون ماسك على سؤاله.. هل أبيع أسهم تسلا؟

دعم 58% من نحو 3.5 مليون متابع، للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، قرار الملياردير الأغنى في العالم، ببيع حصة من أسهمه في تسلا، في استطلاع على تويتر أطلقه ماسك يوم السبت، حيث ستقدر قيمة الحصة التي سيبيعها بنحو 21 مليار دولار.

وقال ماسك في تغريدة بعد إغلاق الاستطلاع: "كنت على استعداد لقبول أي من النتيجتين".

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وجاء سؤال ماسك لمتابعيه، على خلفية المناقشات الأخيرة حول اكتناز الأثرياء المكاسب غير المحققة لتجنب دفع الضرائب. حيث لا يتقاضى ماسك راتباً، ولكن عليه أن يدفع ضرائب على الأرباح المحققة من بيع الأسهم.

من جانبه، قال المحلل في Wedbush Securities، دان آيفز، إنه في حين يُنظر إلى المبيعات الكبيرة من قبل المطلعين على أنها إشارة سلبية، فإن بيعاً بهذا الحجم لن يغير قصة تسلا بصورة مؤثرة، وأضاف أن الطلب لا يزال مرتفعا على أسهم تسلا بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

ويرى آيفز، أن قرار ماسك ببيع نحو 10%، من أسهمه، وهو ما سيضيف بين 1.5% و2% إلى أسهم التداول الحر لشركة تسلا لن يخلق الكثير من الضغط على الأسهم.

وارتفع سهم شركة صناعة السيارات بنسبة 73% هذا العام إلى 1222.09 دولار حتى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، مما يمنحها تقييماً قدره 1.2 تريليون دولار.

وتعادل الأسهم التي تعهد ماسك ببيعها بناءاً على استطلاع الرأي الذي أجراه على حسابه على تويتر، نحو 80% من متوسط ​​حجم التداول اليومي لشركة تسلا في الأشهر الثلاثة الماضية. فيما سيكون مقدار الأسهم التي قد يبيعها أكبر إذا تم تضمين خيارات الأسهم التي يمتلكها.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

الثروة الشخصية

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإن ثروة ماسك الشخصية تبلغ 338 مليار دولار، وتمثل خيارات الأسهم ربع هذا الرقم تقريباً، حيث حصل ماسك على هذه الخيارات في عامي 2012 و2018. حيث تنتهي العقود الأقدم في أغسطس من العام المقبل.

وإذا مارس ماسك، جميع الخيارات الآن وباع الأسهم على الفور، فسيبلغ ثمنها 95.9 مليار دولار قبل الضرائب.

الوضع الضريبي

انتقل ماسك إلى تكساس، التي لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي، في أواخر عام 2020. ولكن مع ارتفاع القيمة السوقية لـ تسلا وتضخمت ثروته الشخصية، أصبح ماسك رمزاً لتزايد عدم المساواة - وهو أمر يبدو أنه حساس تجاهه. حيث كان من بين المليارديرات الذين ورد ذكرهم في تحقيق Pro Publica حول كيفية تجنب فاحشي الثراء دفع الضرائب، وأصبح هدفاً لأعضاء الكونغرس الذين يطمحون لإقرار ضريبة المليارديرات.

وكتب السناتور الأميركي رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، في تغريدة يوم السبت: "ما إذا كان أغنى رجل في العالم يدفع أي ضرائب أم لا يجب ألا يعتمد على نتائج استطلاع على تويتر". "حان الوقت لضريبة الدخل على أصحاب المليارات".