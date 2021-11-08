5 طرق لجني أرباح بيتكوين دون شرائها

يبدو أن العملة المشفرة الأشهر عالميا، بيتكوين، موجودة في كل مكان بالعالم حاليا والهوس بها يتزايد على نحو مستمر. وأدى ارتفاعها هذا العام إلى إثارة فضول الجميع من المبتدئين إلى المحترفين، بعد أن تضاعف سعرها هذا العام.

الطريقة الأسهم للاستثمار أو الرهان على بيتكوين هو شراء العملة نفسها. ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الراغبين في الاستثمار بالعملة، لعدم شرائها. ربما قد لا تعرف شيئا عن بيتكوين ولكنك تريد أن تحظى ببعض من مكاسبها. أو ربما تعرف الكثير عن بيتكوين ولا تريد الاقتراب منها بسبب تذبذبها السعري الكبير. أو ربما تمتلك بالفعل بيتكوين، وتتطلع للاستثمار على نحو أكبر نطاقا في العملات المشفرة.

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وهناك العديد من الوسائل للاستثمار في بيتكوين دون شرائها، وأول هذه الوسائل الاستثمار في الصناديق المتداولة.

الصناديق

وبينما كانت الصناديق المتداولة في البورصة التي تتعقب سعر بيتكوين متاحة في وقت سابق في بلدان مثل كندا وأوروبا، كان الأمر مختلفا بعض الشيء في الولايات المتحدة، حيث حظرت السلطات المالية هناك هذه الصناديق.

لكن تغير كل ذلك في أكتوبر عندما تم السماح بإطلاق أول صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة ببيتكوين.

ويأمل المختصون أن تظهر، في يوم من الأيام، الصناديق التي يمكنها الاستثمار مباشرة في بيتكوين، فهناك أكثر من 12 مُصدر للصناديق أبدوا اهتماما بإصدار هذه الصناديق، لكن هيئة البورصات الأميركية تمنع هذا الأمر إلى الآن، وفقا لبلومبرغ.

شراء أسهم مرتبطة ببيتكوين

لدى الشركات هياكل إدارية تكون على دراية بالاستثمار أفضل من المستثمر العادي، ويفضل البعض هذا الاتجاه للاستثمار في بيتكوين بصورة غير مباشرة.

ومثال على ذلك، منصة كوينبيز Coinbase Global للعملات المشفرة، لأن معظم إيراداتها تأتي من العمولات التي تفرضها على المستخدمين لشراء العملات المشفرة. وأداء أسهم هذه الشركة مرتبط بأداء بيتكوين.

وقالت الشركة في افصاح لهيئة البورصات الأميركية: "يعتمد صافي إيراداتنا بشكل كبير على أسعار الأصول المشفرة وحجم المعاملات التي تتم على المنصة".

وعوضا على ذلك، يمكن للمستثمرين التركيز على الشركات التي تراهن على صعود بيتكوين ولديها رصيد منها، مثل شركة تسلا التي لديها أصول رقمية تبلغ 1.26 مليار دولار، وفقا لآخر القوائم المالية التي أعلنت عنها الشركة.

وبعض الشركات المدرجة الأخرى التي لديها استثمارات في بيتكوين، شركة ميكرو ستراتيجي MicroStrategy، إذ تحمل نحو 114.042 بيتكوين، بجانب شركة جلاكسي ديجيتال.

ولكن، قبل اتخاذ هذا الطريق للاستفادة من بيتكوين عبر الاستثمار في أسهم تلك الشركات، يجب دراسة أوضاع الشركة والقطاع الذي تعمل به.

صناديق الاستثمار في الأسهم

هناك الكثير من الصناديق المتداولة والتي تضم أسهم شركات لديها تعامل بصورة أو بأخرى ببيتكوين. ومثال على ذلك صندوق BITQ، الذي يضم أسهم مثل غلاكسي ديجيتال وكوينبيس، وميكرو استراتيجي.

الاستثمار في التكنولوجيا

تستخدم بيتكوين نظام بلوكتشين لإتمام عملية تداول العملة بين الأطراف المختلفة. ويقوم بعض الأفراد بإجراء عمليات حسابية معقدة لتحويل العملة من طرف إلى آخر، ويكافئ هؤلاء الأشخاص في النهاية بعملات بيتكوين.

يفتح هذا الباب لشركات تعدين بيتكوين، والتي تستخدم كمبيوترات قوية لتوليد بيتكوين من الصفر.

المدرسة القديمة

قبل ظهور صناديق الاستثمار ببيتكوين، كانت صناديق الـ Trusts، هي السائدة لكل من يريد الاستثمار بصورة غير مباشرة في بيتكوين. وكان أشهر تلك الصناديق Grayscale Bitcoin Trust والذي تم إطلاقه في 2013.