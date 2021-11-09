هذه أسباب ارتفاع تداولات بورصة الكويت فوق 100 مليون دينار

قال مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن الكويت بدأت حملة على مكافحة الفساد قبل 4 سنوات وبدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها الآن مما ينعكس على أداء البورصة الكويتية.

وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية"، أن البلاد في الآونة الأخيرة تشهد انفراجات سياسية كبيرة، مشيرا إلى صدور العفو الأميري.

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وأكد أن كل هذه التحركات تنعكس بشكل مباشر على رفع ثقة المستثمرين في بورصة الكويت.

وبين أن قيمة التداولات ارتفعت إلى 100 مليون دينار مؤخرا، في حين كانت تبلغ مستويات التداول المرتفعة للسوق ما بين 50 إلى 60 مليون دينار، موضحا أن هناك 40 مليون دينار وافدة للسوق ويمكن تبريرها بالسيولة المتوفرة لدى الأفراد والتي تراكمت أثناء فترة الإغلاقات بسبب كورونا.

وأكد على أن التوقعات تشير إلى أداء جيد لبورصة الكويت بعد التأثيرات التي طالت السوق خلال العام الماضي.