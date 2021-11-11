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أبل تتيح توريث بيانات مستخدميها عبر هذا التحديث

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الوصية الرقمية
الوصية الرقمية
أبل

أبل تتيح توريث بيانات مستخدميها عبر هذا التحديث

تشمل الميزة أجهزة آيفون وآيباد وماك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعمل شركة أبل على حل مشكلة معقدة من خلال تحديثها الجديد لنظام تشغيل iOS، حيث ستتيح ميزة تعرف بـ "حق البقاء على قيد الحياة".

وتأتي الميزة الجديدة، فيما كان من المستحيل الوصول إلى حساب آي كلاود iCloud، الخاص بالشخص عند وفاته، إلا بمعرفة كلمة المرور الخاصة بالحساب، كما لا توجد طريقة على الإطلاق لإلغاء قفل هواتفهم دون معرفة رمز المرور الخاص بهم. وفقاً لشروط خدمة iCloud، وبالتالي فإن بيانات الشخص المتوفى تذهب معه عند الوفاة.

وسيتضمن التحديث الجديد، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge"، برنامج يطلق عليه الوصية الرقمية أو Digital Legacy، والتي تمكن مستخدمي أجهزتها من تعيين ما يصل إلى خمسة أشخاص كجهات اتصال يمكنهم الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية المخزنة في iCloud عند الوفاة، مثل الصور والمستندات وحتى عمليات الشراء.

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طريقة تفعيلها

على جهاز iOS، انتقل إلى الإعدادات> [اسمك]> كلمة المرور والأمان.

وعلى جهاز Mac، انتقل إلى تفضيلات النظام> معرف أبل> كلمة المرور والأمان.

وضمن جهة الاتصال القديمة، اتبع الإرشادات لإضافة جهة اتصال قديمة. إذا كنت تستخدم Family Sharing، فيمكنك اختيار أحد أفراد العائلة من القائمة؛ أو بدلاً من ذلك، أضف شخصاً باستخدام بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه.

قم بإخطار جهة الاتصال القديمة الخاصة بك ومشاركة مفتاح الوصول عبر الرسائل. إذا وافقوا، فسيتم تخزين نسخة من مفتاح الوصول تلقائياً في إعدادات معرف أبل الخاص بهم. وإذا رفضوا، ستتلقى إشعاراً. "مفتاح الوصول مطلوب للدخول إلى حسابك إذا توفيت".

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