أوبر ترفع تعريفتها في هذه المدينة بنسبة 10% لجذب السائقين

من المقرر أن ترفع شركة أوبر تكنولوجيز Uber Technologies Inc أسعارها الأساسية في لندن بنسبة 10% في محاولة لجذب المزيد من السائقين إلى المنصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة من فترات انتظار أطول وأسعار أعلى خلال ساعات الذروة بعد ارتفاع الطلب حيث اختار المزيد من أصحاب الوظائف تجنب النقل العام أثناء جائحة كورونا.

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وتقدر احتياجات أوبر بنحو 20000 سائق إضافي للمساعدة في إعادة مستويات الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وقال متحدث باسم الشركة: "نجري هذه التغييرات للمساعدة في توفير تجربة أفضل للراكب، من خلال تسجيل المزيد من السائقين لتلبية الطلب المتزايد". "ستساعد هذه الزيادة الصغيرة في الأجرة على تقليل أوقات الانتظار".

وتحول بعض السائقين من أوبر إلى شركات توصيل أخرى سريعة النمو، أو إلى شركات منافسة بما في ذلك بولت تكنولوجيز Bolt Technology OU، فيما أُجبرت أوبر على منح السائقين المزيد من المزايا بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الشركة يجب أن تعترف بمجموعة منهم على أنهم "موظفون في الشركة".

وسيواجه العملاء الذين يسافرون من المطارات الرئيسية زيادة إضافية بنسبة 15% في الأسعار في أوقات الذروة.