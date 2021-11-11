اتمام أكبر طرح في 2021.. جمع 12 مليار دولار

أنهت شركة ريفيان أوتوموتيف Rivian Automotive Inc للسيارات الكهربائية، يومها الأول كشركة عامة عند تقييم بلغ 88 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف آخر تقييم خاص لها بعد طرحها في سوق المال، الذي أصبح الأكبر في عام 2021.

وعادلت ريفيان بهذا التقييم، شركة جنرال موتورز العملاق الأميركي لصناعة السيارات، كما يجعلها في مرتبة أعلى من فورد موتور، وهي أحد كبار مستثمريها، بالإضافة إلى منافستها الكهربائية لوسيد غروب.

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كما يرتفع تقييم ريفيان، إذا ما تم إضافة الخيارات وبعض الأدوات الأخرى، بما يرفع قيمتها لنحو 98 مليار دولار. ويقارن ذلك مع تقييم ريفيان البالغ 27.6 مليار دولار بعد جولة تمويل بقيمة 2.65 مليار دولار في يناير.

وبدعم من شركات عملاقة من أمثلة أمازون، وفورد، باعت ريفيان 153 مليون سهم يوم الثلاثاء مقابل 78 دولاراً لكل منها بعد تسويق 135 مليوناً مقابل 72 إلى 74 دولاراً، وهو نطاق كان قد رُفع سابقاً من 57 دولاراً إلى 62 دولاراً.

ويُعد الاكتتاب العام الأولي للشركة الذي تقترب قيمته من 12 مليار دولار هو الأكبر على مستوى العالم هذا العام، وسادس أكبر اكتتاب على الإطلاق في بورصة أميركية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وأغلقت أسهم ريفيان، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 53% يوم الأربعاء لدفع القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة إلى 104 مليار دولار، عند 100.73 دولار للسهم، بزيادة 29% عن سعر الاكتتاب العام.

وتتطلع شركة ريفيان إلى إحداث تأثير في صناعة السيارات الكهربائية بقيادة شركة تسلا، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.1 تريليون دولار بعد أن اكتسبت أسهمها 52% هذا العام.

من جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، آر جيه سكارينغي، إن تقييم الشركة يعكس قدرة الشركة على التوسع بسرعة وخطتها لبناء المركبات التجارية. حيث يبدأ ذلك بـ 100000 شاحنة كهربائية تعمل بالبطاريات لصالح شركة Amazon، والتي وصفها سكارينغي بأنها "طلب أولي".

نجاح هائل

وتواجه صناديق الاستثمار أيضاً ضغوطاً لبناء مراكز في ريفيان لتعكس صناديق المؤشرات التي من المحتمل أن تتضمنها.

وقبل شهرين فقط، سلمت ريفيان سياراتها الأولى، معظمها لموظفيها. حيث من المتوقع أن تنتج فقط حوالي 1200 وحدة بحلول نهاية العام في مصنعها في نورمال، إلينوي.

وتقدر الشركة، التي خسرت ما يقرب من مليار دولار في النصف الأول من العام، أن الإنتاج السنوي سيصل إلى 150 ألف سيارة في منشأتها الرئيسية بحلول أواخر عام 2023.

وكان الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة ريفيان بقيادة مورغان ستانلي وغولدمان ساكس جروب إنك وجي بي مورغان، مع وجود أكثر من 20 بنكاً مدرجاً على غلاف نشرة الإصدار.