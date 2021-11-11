ماسك يبيع أسهماً لدفع الضرائب.. هل نفدت سيولته؟

باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير، إيلون ماسك، أسهما في شركة صناعة السيارات الكهربائية، بعد فترة وجيزة من إجراء استطلاع على تويتر حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته الضخمة في الشركة.

وباع ماسك، 2.15 مليون خيار بسعر 6.24 دولار لكل عقد، وفقاً لإيداع تنظيمي يوم الأربعاء. بعد ذلك باع 934000 سهم ليجمع حوالي 1.1 مليار دولار.

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وأوضح إيداع للبورصة، أن سبب بيع الأسهم كان "فقط للوفاء بالتزامات الاستقطاع الضريبي للمبلغ المتعلق بممارسة خيارات الأسهم"، كما أظهر أن الصفقات تمت بناءً على خطة تداول مرتبة مسبقاً تم تبنيها في منتصف سبتمبر.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الخيارات التي حصل عليها ماسك في العام 2012، في شهر أغسطس المقبل.

وتؤدي ممارسة حقوق خيارات الشراء إلى فرض ضرائب على الدخل، والتي عادة ما يتم تغطيتها عن طريق التخلص الفوري من بعض الأسهم المكتسبة حديثاً.

ومع بيع بعض خيارات الأسهم التي تم تنفيذها يوم الاثنين الماضي، تراجعت ثروة ماسك بنحو 50 مليار دولار بعد تراجع أسهم تسلا بنحو 15% خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، وفقدت الشركة 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، إلا أنها استردت بعضاً من هذه القيمة المفقودة، خلال جلسة الأربعاء والتي شهدت ارتفاع الأسهم بنسبة 4.3%.

وتعد تلك عملية البيع الأولى للملياردير، إيلون ماسك، منذ عام 2016، عندما مارس خيارات الأسهم وتصفية بعض أسهمه المكتسبة لتغطية حوالي 590 مليون دولار من ضرائب الدخل.

وتبلغ ثروة ماسك، البالغ من العمر 50 عاماً، نحو 300 مليار دولار، متصدراً مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات". وتشكل ملكيته من الأسهم العادية في تسلا حوالي 60% من ثروته.