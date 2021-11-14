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السعودية لهندسة الطيران: 350 مليون دولار عوائد متوقعة من صفقة "هانيويل"

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السعودية لهندسة الطيران: 350 مليون دولار عوائد متوقعة من صفقة "هانيويل"

الترخيص العالمي مدته 15 سنة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وهي إحدى شركات الخطوط السعودية، فهد سندي، أن توقيع الاتفاقية مع شركة HONEYWELL هو بمثابة توطين لصناعة وتطوير وصيانة محركات الطاقة للطائرات.

ولفت إلى أن العوائد المتوقعة من الصفقة مع "هانيويل"، لتكون مركزها العالمي المعتمد للصيانة، تبلغ 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن مدة الترخيص الممنوح من هانيويل للشركة مدته 15 سنة.

وأضاف سندي في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض دبي للطيران، أن الشركة مُنحت ترخيص عالمي لصيانة وحدات الطاقة المساندة وهو الترخيص الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة السعودية لهندسة الطيران تنفذ أعمالها من خلال كفاءات وكوادر سعودية.

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