"أوراسكوم للتنمية" للعربية: أسعار العقارات ارتفعت بنسب وصلت 79%

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، عمر الحمامصي في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة سجلت أداء قياسيا في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 هو الأفضل منذ 30 عاما الماضية

وأضاف الحمامصي، أن نسبة المبيعات سجلت ارتفاعا بنسبة 43% على أساس سنوي في فترة التسعة أشهر الأولى من 2021.

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وسجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 50% خلال فترة التسعة أشهر، فيما سجل صافي الربح ارتفاعا 240% إلى 1.2 مليار جنيه.

أوضح أن النتائج الإيجابية للشركة تأتي بدعم عدة عوامل أبرزها ارتفاع القطاع العقاري، وكانت الحركة الأساسية التي حملت الأداء في 9 أشهر الماضية.

وأشار إلى أن نمو محفظة الشركة للاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي وقطاع إدارة المدن مثل الجونة وماكدي، ويمثل هذان القطاعان إيرادات بنسبة 30% من إجمالي إيرادات المجموعة.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن متوسط ارتفاع الأسعار في مدينة الجونة سجل 8%، فيما زادت بنسبة 79% في مدينة مكادي، و26% في مشروع أو ويست.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى الإقبال الكبير على المدن المتكاملة التي تبنيها أوراسكوم، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار وسط الطلب الكبير على المعروض في المدن الثلاث التي تطورها الشركة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، قال إن الشركة تملك 5 آلاف غرفة فندقية لدى المجموعة في مصر، وتصل نسبة الإشغال حوالي 76% في مدينة الجونة خلال نوفمبر الحالي، مقابل 66% مسجلة في أكتوبر السابق، وهذه مستويات إشغال عالية جداً.

حول إعادة توزيع الأرباح، ذكر الحمامصي أن "الشركة تمر بفترة نمو، ولدينا قناعة تامة حاليا بإعادة استثمار أرباحنا في الاقتصاد المصري وفي الفرص التي تتيحها الحكومة المصرية".