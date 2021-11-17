.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة تستنكر ربط مستقبلها بصانع آيفون.. وأسهمها ترتفع 8%

  • الخط
إطلاق مبيعات آيفون 13 في المتاجر
هواتف آيفون
أبل

شركة تستنكر ربط مستقبلها بصانع آيفون.. وأسهمها ترتفع 8%

تستهدف إيرادات بـ 8 مليارات دولار من قطاع السيارات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلق سهم شركة كوالكوم Qualcomm على مستوى قياسي بعد ارتفاعه بنسبة 7.9% يوم الثلاثاء، حيث جاءت المكاسب على خلفية الكشف عن توقعات الشركة، في مؤتمر للمستثمرين في نيويورك، والذي أكدت خلاله، أن نموها لا يعتمد على علاقة مع أي عميل، حتى شركة أبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون: "لم يعد من الممكن تحديد هذه الشركة من خلال سوق واحدة وعميل نهائي واحد".

وتوفر كوالكوم حالياً شرائح لاسلكية لأجهزة أبل، لكنها قالت إنها تتوقع توفير 20% فقط من رقاقات المودم اللازمة لهواتف آيفون في عام 2023.

خسائر العملات المشفرة "صادمة".. 395 مليار دولار في أسبوع قصص اقتصادية عملات مشفرة خسائر العملات المشفرة "صادمة".. 395 مليار دولار في أسبوع

ورفض مسؤولو الشركة تحديد نسبة عائداتها الحالية التي تأتي من شركة آبل. فيما أعلنت الشركة عن 27 مليار دولار من إجمالي مبيعات الرقائق في عام 2021.

وقالت كوالكوم إنها تتوقع أن تنمو أعمال الرقائق بالكامل، والتي يطلق عليها QCT، بنسبة 12% على الأقل بحلول عام 2024 حتى مع توقعها بتراجع أعمالها مع أبل إلى أقل من 10% في أعمال الرقائق بحلول نهاية عام 2024.

بدوره، قال المدير المالي لشركة كوالكوم، أكاش بالخيوالا، إن الاستراتيجية الأساسية للشركة في الهواتف هي تشغيل أجهزة أندرويد المتطورة.

وبينما تشتهر شركة كوالكوم بأنها مورد للرقائق اللاسلكية والمعالجات للهواتف المحمولة، إلا أنها قالت إنها قد نوعت أعمالها وأن أكثر من ثلث مبيعاتها مدفوعة الآن بشرائح تعمل على تشغيل أنواع أخرى من الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والسيارات وسماعات الواقع الافتراضي.

وتوقعت كوالكوم أن تصل مبيعات رقائق إنترنت الأشياء، والرقائق منخفضة الطاقة اللازمة للأجهزة الذكية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2024، ارتفاعاً من 5.06 مليار دولار في عام 2021.

وبالمثل، قالت الشركة يوم الثلاثاء إن مبيعاتها لقطاع السيارات قد تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً في السنوات العشر المقبلة، بزيادة من أقل من مليار دولار في عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد