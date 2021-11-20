ياسين منصور لـ"العربية.نت": ندرس طرح 49% من شركة النادي الأهلي للاكتتاب

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، ياسين منصور، إن مجلس إدارة النادي يدرس طرح حصة من أسهم الشركة للاكتتاب العام تمهيدا لإدراجها في البورصة المصرية.

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لموقع "العربية.نت"، أن هذه الحصة تصل إلى 49%، فيما سيبقي النادي الأهلي على ملكيته في الشركة بنسبة 51%.

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ولم يحدد منصور موعدا لبدء عملية الاكتتاب.

وقال منصور لموقع "العربية.نت"، إن الشركة تعمل حاليا على زيادة إيراداتها حتى تكون جاذبة للمستثمرين عند طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة.

وتعتبر شركة الأهلي لكرة القدم مسؤولة عن العديد من الأمور داخل النادي بعد تشكيلها رسميا من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وتتولى الشركة كافة أمور كرة القدم بالنادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث- حقوق الرعاية- السلع والمنتجات المرخصة- منتجات برامج التسويق التعاوني- الإعلانات والتصديق على المنتجات- انتقالات وإعارات اللاعبين- مبيعات الإعلام الجديد- البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية- الأكاديميات- المعسكرات- المباريات.

وتمثل شركة الكرة بالأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضرا في كل المحافل سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر في مايو 20121، تعيين رجل الأعمال الملياردير ياسين منصور، رئيساً لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.