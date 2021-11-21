كم تقدر تكلفة سحب الدول من احتياطيات النفط الاستراتيجية؟

قال المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، الدكتور فيصل الفايق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن اليابان لم تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أزمة فوكوشيما وإعصار تسونامي، حيث يغطي الاحتياطي 90 يوماً بنحو 315 مليون برميل تستخدم للطوارئ.

تتجه اليابان للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي حالياً، في خطوة مماثلة للولايات المتحدة والصين.

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وأضاف الدكتور فيصل الفايق أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحتفظ باحتياطيات نفطية تكفي لعدد 100 يوم استهلاك، الصين يقال إن لديها مليار برميل تكفي 100 يوم، والهند تحتفظ بمخزون 400 مليون برميل برميل، وكل ذلك يؤثر على أزمة الطاقة.

وأوضح أن السحب من الاحتياطيات للدول الأكبر استهلاكا سيكلفها تكلفة باهظة الثمن، لأنه جرى تكوينه في بيئة أسعار نفط منخفضة، وهو ما سيكلف هذه الدول الكثير.

وتابع: "كنا نتوقع استخدام الإدارة الأميركية أدواتها للرد على "أوبك+"، لكنه من الواضح أنها لا تملك الأدوات للرد على منتجي "أوبك+"، وهذا يدل على محدودية الخيارات خارج منتجي "أوبك+"، وكذلك الخيارات خارج الولايات المتحدة وهي من دول استهلاكية كبرى، وذلك تأثيره كان محدوداً، لأن الهبوط تحت مستوى 80 دولارا لم يكن بسبب هذه المعنويات الهبوطية، وغالبية تداولات السلع الآجلة تشهد تراجعا، وكان هناك 42 ألف عقد على منصة نايمكس هذا الأسبوع بانخفاض عن الأسبوع السابق، لأنه عادة ما تقل المضاربات في نهاية السنة بسبب الضرائب.

وذكر المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، أنه في الجهة المقابلة رفعت مصافي التكرير في آسيا طاقتها لتلبية الطلب المرتفع على وقود التدفئة في فصل الشتاء، وأيضاً الهوامش الربحية لمصافي التكرير تشهد أرقاماً مرتفعة تاريخياً.

واصلت أسعار النفط الخام خسائرها الأسبوعية في ختام الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام برنت 4%، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، كما تراجع الخام الأميركي 5.4%.

وتعود الخسائر الواسعة إلى تجدد إصابات كورونا وعودة بعض الدول الأوروبية إلى الإغلاق التام، بينما تزداد توقعات نمو العرض مع قيام الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند هذا الأسبوع، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية.