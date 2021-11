صفقة مع Deloitte ترفع عملة مشفرة إلى مصاف الكبار.. تفوقت على "شيبا إينو"

ارتفعت العملة المشفرة Avalanche في الأيام الماضية، مما جعلها لفترة وجيزة ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية متجاوزة Dogecoin و Shiba Inu، بعد صفقة تتعلق بتحسين تمويل الإغاثة من الكوارث في الولايات المتحدة.

وصلت Avalanche المعروفة بالرمز AVAX، إلى مستوى قياسي بلغ 144.96 دولار يوم الأحد قبل تقليص بعض المكاسب، وفقًا لتسعير CoinGecko، وتحتل الآن المرتبة 11 من حيث القيمة السوقية عند حوالي 29 مليار دولار بين كل من Dogecoin و Shiba Inu.

وقد ارتفعت القيمة السوقية بعد أن أعلن منشئ المحتوى Ava Labs الأسبوع الماضي عن شراكة مع Deloitte لبناء منصات أكثر كفاءة للإغاثة في حالات الكوارث.

تعمل منصة Close As You Go على الاستفادة من شبكة بلوك تشين Avalanche لتحسين الأمان وسرعة ودقة تمويل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وفقًا لمنشور من Ava Labs، وسوف تساعد مسؤولي الحكومات المحلية على تبسيط تطبيقات التعويض عن الكوارث.

تضاعف سعر Avalanche في الثلاثين يومًا الماضية، وزاد بأكثر من 3000% على مدار العام. غير أن العملات المشفرة تعرف بالتقلب بشكل ملحوظ، وحتى تلك التي تصل إلى المستوى الأعلى من القيمة السوقية يمكن أن تشهد هبوطا سريعا. على سبيل المثال، الرمز المميز ADA الخاص بـ Cardano، انخفض بأكثر من 40% من سجله القياسي في أوائل سبتمبر، كما تراجع DOT الخاص بـ Polkadot بنسبة 25% من أعلى مستوى قبل عدة أسابيع.