عرض شراء بـ12 مليار دولار يدفع أسهم تليكوم إيطاليا للصعود 22%

قفزت أسهم شركة تيليكوم إيطاليا Telecom Italia أكثر من 22% صباح اليوم الاثنين، بعد أن قدمت شركة الأسهم الخاصة الأميركية العملاقة KKR، عرض شراء بقيمة 10.8 مليار يورو (12 مليار دولار) لأكبر شركة هاتف في إيطاليا.

ويقدر الاقتراح غير الملزم، شركة الاتصالات الإيطالية عند 0.505 يورو للسهم نقداً، مما يشير إلى علاوة بنسبة 45.7%، على سعر إغلاق السهم يوم الجمعة، ويرفع القيمة الإجمالية للشركة متضمنة الديون إلى أكثر من 33 مليار يورو.

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وتتجاوز إجمالي ديون شركة تيليكوم إيطاليا Telecom Italia المبلغ عنها 29 مليار يورو. وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للشركة إلى ما دون مستوى الدرجة الاستثمارية.

وتعرض الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، لويجي غوبيتوزي، لضغوط من شركة Vivendi وهي أكبر مستثمر في تيليكوم إيطالية، بعد تحذيرين بشأن الأرباح في ربع واحد.

قبل بدء التداول يوم الاثنين، شهدت شركة الهاتف انخفاض سعر سهمها بنسبة 50% تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.

اجتمع مجلس إدارة Telecom Italia، برئاسة نائب محافظ بنك إيطاليا السابق سالفاتور روسي، يوم الأحد لمناقشة العرض الذي وصفه KKR بأنه "غير ملزم"، وفقاً لبيان نُشر يوم الاثنين.

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، العرض مشروط بنحو أربعة أسابيع لإنهاء الفحص النافي للجهالة، وكذلك الموافقة من قبل أصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين".