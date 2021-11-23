وزير مصري للعربية: اتفاق مع وزارة البترول على تثبيت أسعار الغاز للكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إن صادرات الكهرباء إلى الأردن تبلغ 250 ميغاوات يوميا، فيما يصل حجم التصدير إلى ليبيا نحو 150 ميغاوات.

وأضاف في حديثه للعربية أن بلاده تصدر إلى السودان نحو 80 ميغاوات وسيتم زيادتها قريبا إلى 300 ميغاوات بعد إضافة السودان لعدد من المعدات، التي تم التعاقد عليها بالفعل، على خط ربط الكهرباء مع مصر.

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وأشار إلى أن هناك اهتماما من مؤسسات محلية وأوروبية للمساهمة في خط الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بطاقة 3000 ميغاوات.

وأوضح شاكر أن خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في بلاده ستبقى دون تغيير، على أن تنتهي في 2025.

وأكد على أن وزارته اتفقت مع وزارة البترول على تثبيت أسعار الغاز لقطاع الكهرباء المصري، وبالتالي لن يتم زيادة أسعار الكهرباء على المستهلكين مع ارتفاع الأسعار الحالية للغاز.