بسبب التضخم.. ما اعتدت عليه في الإفطار لن تحصل عليه في 2022

من توقع أن تدفع أكثر مقابل بعض الحبوب والوجبات الخفيفة والحساء والعلامات التجارية المفضلة لديك في وجبة الإفطار خلال العام المقبل، إذ أخطرت شركة "جنرال ميلز"، عملاء التجزئة بأنها ترفع الأسعار في منتصف شهر يناير على مئات العناصر عبر عشرات العلامات التجارية.

وذكرت الشركة أنه بالنسبة لبعض العناصر، سترتفع الأسعار بنحو 20% بداية العام المقبل. وقال قائد في الشركة، إنه يخطط لنقل جميع الزيادات لعملاء البقالة والمتاجر. ويتوقع أنهم سينقلونها بعد ذلك إلى المتسوقين.

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وإذا قرر المزيد من عملاء "جنرال ميلز"، بما في ذلك المتاجر الكبرى ومحلات السوبر ماركت ومخازن الأدوية والسلاسل الأخرى في الولايات المتحدة - أن يفعلوا الشيء نفسه، فإن هذه العلامات التجارية المألوفة ستصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمتسوقين.

خطط جنرال ميلز هي أحدث دليل على أن الأسعار المرتفعة لن تختفي في أي وقت قريب لبعض أشهر العلامات التجارية للأطعمة والأدوات المنزلية. والشركة هي أحدث شركة مصنعة للمستهلكين تعلن عن رفع الأسعار بداية العام المقبل.

وارتفعت أسعار البقالة بشكل حاد خلال الوباء، بعد الركود من عام 2015 حتى عام 2019. وقفزت الأسعار بنسبة 1% في أكتوبر من سبتمبر وكانت أعلى بنسبة 5.4% عن نفس الوقت من العام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وسيرتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات والأساسيات المنزلية إلى 8% خلال النصف الأول من عام 2022 قبل أن يستقر عند مستوى 4% خلال النصف الأخير من العام، وفقًا لمشروعات شركة أبحاث السوق "آي آر آي". ويتتبع المؤشر، الأسعار ونقاط البيع وبيانات الحجم والعروض الترويجية والاتجاهات في المتاجر الكبيرة ونوادي البيع بالجملة ومحلات السوبر ماركت والصيدليات والقنوات الاستهلاكية الأخرى.

وواجهت شركات تصنيع الأغذية وسلاسل البقالة تكاليف أعلى للسلع والعمالة والنقل وغيرها من النفقات أثناء الوباء. كما تصاعدت هذه التكاليف في الأشهر الأخيرة، مما دفعهم إلى رفع الأسعار لتقليل التأثير.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يتلقاها المصنعون لسلعهم وخدماتهم، بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر وارتفع بنسبة 8.6% سنويًا.

وقالت شركة جنرال ميلز في الرسائل إنها كانت تستجيب لارتفاع تكاليف المواد والعمالة. وأضافت: "تتميز بيئة التشغيل الحالية بالديناميكية التي شهدناها خلال عقد من الزمان على الأقل، مما أدى إلى تضخم كبير في تكلفة المدخلات ونقص في العمالة وتحديات في خدمة الأعمال".

وفي سبتمبر الماضي، قالت الشركة، إنها تتوقع أن يتراوح تضخم تكلفة المدخلات لديها بين 7 و 8% في السنة المالية 2022.

في الوقت نفسه، لا يؤثر التضخم المتزايد على جميع المتسوقين بالتساوي. حيث قال الاقتصاديون في بنك أوف أميركا في تقرير بحثي حديث: "كان التضخم أكثر إيلامًا للأسر ذات الدخل المنخفض.. هذا لأنهم أكثر تعرضاً للسلع التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار بشكل أسرع، مثل الغاز والإيجار، كما أنهم يدخرون أقل من الفئات ذات الدخل المرتفع".

كما ترفع بعض سلاسل البقالة الأسعار بسرعة أكبر من المنافسين، اعتمادًا على مقدار المرونة التي لديهم للتعامل مع التكاليف المرتفعة.

وقالت "وول مارت"، وهي أكبر بقالة في الولايات المتحد ، إن فجوات الأسعار مع المنافسين أكبر مما كانت عليه قبل الوباء لأن الشركة تستوعب بعض التكاليف بدلاً من نقلها. استحوذت وول مارت على 29% من مبيعات شركة "جنرال ميلز" خلال العام الماضي.