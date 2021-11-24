وسط انهيار إيفرغراند.. مستثمر يربح 582 مليون دولار خلال أسبوع

ربحت المستثمرة التي اشترت حصة مجموعة إيفرغراند الصينية، في شركة هينغ تينغ نتوركس غروب 582 مليون دولار بعد ارتفاع الأسهم في أعقاب موجة البيع العنيفة.

يأتي ذلك بعد أن وافقت لي شاو يو في 17 نوفمبر على شراء حصة تشاينا إيفرغراند البالغة 18% في شركة خدمات الإنترنت مقابل 2.13 مليار دولار هونغ كونغ (273 مليون دولار) بسعر مخفض قدره 1.28 دولار هونغ كونغ للسهم. ومنذ ذلك الحين، ارتفع السهم بنسبة 140% تقريباً ليصل إلى حوالي 4 دولارات هونغ كونغ. وهو ما يقدر حصتها عند 6.67 مليار دولار هونغ كونغ.

مادة اعلانية

وجاءت الصفقة في ظل مساعي شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة إلى جمع الأموال لتلبية مدفوعات السندات وتجنب التخلف عن السداد، والتي شملت سحب الاستثمارات من شركة HengTen، وطرح أسهم من قبل وحدة السيارات الكهربائية التابعة للشركة، والإبلاغ عن بيع طائرتين خاصتين.

وتكبدت شركة إيفرغراند خسارة قدرها 8.5 مليار دولار هونغ كونغ من عملية البيع.

كان HengTen ثالث أكثر الأسهم تداولا في هونغ كونغ يوم الثلاثاء، حيث تجاوزت قيمة التداول 2.1 مليار دولار هونغ كونغ.