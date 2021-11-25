غولدمان ساكس يتوقع تسريع الفيدرالي وتيرة تقليص مشتريات السندات في يناير

قال المحللون الاستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس، اليوم الخميس، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يضاعف وتيرة تقليص مشترياته الشهرية من السندات في يناير إلى 30 مليار دولار، متوقعين أن ينهي مخطط شراء السندات التي بدأها خلال حقبة الوباء بحلول منتصف مارس 2023.

وأضاف المحللون بقيادة يان هاتزيوس: "من المرجح أن يعكس الانفتاح المتزايد لتسريع الوتيرة تضخمًا أعلى إلى حد ما من المتوقع على مدى الشهرين الماضيين وراحة أكبر بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن الوتيرة الأسرع لن تصدم الأسواق المالية".

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على الرغم من التقويم المتناقص المتسارع، يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بدءا من يونيو ليصبح المجموع ثلاث مرات في عام 2022.

وبنك الاستثمار الأميركي هو أحد عدة بنوك رفعت مؤخرًا توقعات رفع أسعار الفائدة لعام 2022 إلى 3 مرات بدلا من مرتين.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في 2-3 نوفمبر أن العديد من صانعي السياسة قالوا إنهم سيكونون منفتحين على تسريع تقليص برنامج شراء السندات إذا استمر التضخم المرتفع وسيتحركون بشكل أسرع لرفع أسعار الفائدة.