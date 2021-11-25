"أنغامي" للعربية: إعلان تنفيذ الاندماج مع Vistas Media قريب جدا

قال الرئيس التنفيذي في شركة "أنغامي" للتوزيع الرقمي، إيدي مارون، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إنه لم يتم تأجيل عملية اندماج شركة أنغامي مع شركة الشيك على بياض Vistas Media المدرجة في بورصة ناسداك.

وأضاف أن عملية الاندماج تأخرت بسبب إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات في أميركا وأنه سيتم المضي قدماً في الصفقة.

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وأوضح أن العملية حالياً في آخر مراحلها وسيعلن تنفيذها قريباً جدا.

وأشار إلى أن الاستثمارات المؤكد دخولها من الصفقة تتراوح بين 70 إلى 90 مليون دولار.

وقال إيدي مارون، "أولوية الشركة حالياً هي النمو وليس الربحية لأنه بعد تحقيق النمو يأتي الربح، والأرقام نهاية السنة ستوضح ذلك، وحصتها حالياً 6% من السوق، مما يوضح فرص النمو، ونتوقع تحقيق الربحية بعد 3 سنوات".

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن تحقيق الربحية مرتبط باستراتيجية وخطة الشركة ولو تم وضع أولوية للربحية مقابل النمو، سيتم تحقيق الربحية غدا.

وأضاف أن ثاني أكبر عائد للشركة بعد الاشتراكات هو الإعلانات، وتمثل الاشتراكات 80% من العائدات، ومع الخطة الجديدة ستكون هناك عوائد ومداخيل أخرى جديدة.