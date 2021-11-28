ضمان للاستثمار لـ"العربية": حالة الخوف من المجهول تحرك تراجعات الأسواق

قال رئيس إدارة الأصول في "ضمان للاستثمار" علي العدو، إن ردة فعل الأسواق من متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في الوقت الحالي مبنية على الخوف.

وأضاف العدو في مقابلة مع "العربية"، أن الأساسيات لم تتغير بعد لأنه حتى الآن غير معلوم تأثير المتحور الجديد على العالم.

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وذكر أن شركات الأدوية العالمية تحتاج نحو أسبوعين حتى تستطيع معرفة تأثير المتحور الجديد على الإنسان وهل سيؤثر على المطعمين أم لا.

وأوضح أن الأسواق تتأثر من ناحية الخوف من المجهول، وأرقام الإصابات بالمتحور الجديد ليست مرتفعة حتى الآن ولكن هناك ثقة في إعادة فرض الإغلاقات للحماية من انتشار هذا المتحور، وبالفعل بدأت الدول بتعليق السفر وهذا أمر إيجابي للمساعدة في السيطرة على الانتشار.

ويرى العدو أن مثل هذه الإغلاقات يمكن أن تحمي الاقتصادات العالمية، مضيفا "أسواقنا ستكون أكثر تذبذبا من الأسواق الأخرى لأن معظم أسهم المنطقة معتمدة على أسعار النفط والبنوك والسياحة والسفر".