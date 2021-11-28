فيتول: كورونا أوميكرون يلقي بظلاله على اجتماع أوبك+ المقبل

رجح رئيس منطقة آسيا في مجموعة فيتول، مايك مولر، أن تتخذ مجموعة أوبك+ موقفاً حذراً عند اتخاذ قرار هذا الأسبوع، حول ما إذا كانت ستمضي قدماً في زيادات الإنتاج المخطط لها بعد ظهور متغير جديد لفيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وقال مولر، الذي تعد شركته أكبر متداول نفط مستقل في العالم، إن هناك دلائل على أن الطلب قد يضعف في بعض الأسواق خلال أشهر الشتاء في آسيا وأوروبا. وقال إن المتغير الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من إلغاء رحلات الطيران هذا الأسبوع.

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يأتي ذلك، فيما انخفض الخام الأميركي بأكثر من 10% يوم الجمعة، إلى أقل من 70 دولاراً للمرة الأولى منذ سبتمبر، وسجل خام برنت سابع أكبر انخفاض له على الإطلاق حيث أخافت أنباء متغير أوميكرون التجار وسط تداول خفيف بعد عطلة عيد الشكر الأميركية.

وكانت أوبك+ تعرب بالفعل عن قلقها بشأن فائض المعروض بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وآخرون عن خطط للإفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقال مولر في ندوة أسبوعية عبر الإنترنت تنظمها جلف إنتليجنس للاستشارات في دبي "أعتقدنا أن أوبك+ أخطأت في الحذر الشديد، لكن بعد ما شاهدناه في الواقع، فلقد أثبتوا أنهم على حق". وأضاف، أنه من المحتمل أن يأخذوا في الحسبان هذه الأساسيات وإمكانية زيادة الطلب خلال أشهر الشتاء.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها هذا الأسبوع لبحث ما إذا كانت ستطبق زيادة في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً.

وقال مولر عن تراجعات النفط الأسبوع الماضي: "اهتزت السوق بسبب الخوف من المجهول، مضيفاً أنه يعتقد أن الانخفاض كان مفرطاً نظراً لعدم معرفة كافية بسلالة كورونا الجديدة.