 جلسة دامية للأسواق حول العالم في يوم الجمعة السوداء

يشهد يوم الجمعة السوداء، الذي عادة ما يتميز بالعروض الخاصة، تهافت المتسوقين للاستفادة من الخصومات المتعددة، إلا أنه تحول إلى يوم دام للأسواق المالية وأسواق السلع حول العالم مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا هو الخامس منذ بدء الجائحة أطلق عليه اسم "أوميكرون".

وألقت المخاوف من تداعيات المتحور الجديد بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وعودة القيود على السفر وتجدد الإغلاقات، مما دفع بالمستثمرين باتجاه الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري والذهب وسندات الخزانة الأميركية لأجل 10عشر سنوات التي شهدت أكبر تراجع للعائد عليها منذ انطلاق الجائحة.

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كما تفاقمت تراجعات الأسواق بسبب إقبال أضعف من المتوقع على بعض متاجر التجزئة في يوم الجمعة السوداء وغياب العروض المغرية وشح بعض المنتجات بسبب أزمة سلاسل الإمداد.

هذا إلى جانب استمرار القلق حيال معدلات التضخم المرتفعة وتداعيات ذلك على قدرة المصارف المركزية حول العام على تنفيذ السياسة التيسيرية في حال تعثر التعافي الاقتصادي بسبب المتحور الجديد.

في الأسواق المالية الأميركية، سجل مؤشر داو جونز الصناعي أكبر نسبة تراجع له في أكثر من عام، فيما سجل مؤشر S&P 500 أسوأ أداء له للجلسة التي تلي عيد الشكر في الولايات المتحدة منذ 1941.

أما مؤشر Nasdaq Composite فقد سجل أكبر هبوط يومي في شهرين.

وكانت أسهم قطاع الطيران والترفيه من أبرز الخاسرين حيث شهدت أسهم "يونايتد إير لاينز" و"أميركان إيرلاينز" أكبر تراجعات لها منذ يونيو 2020 بنحو 9% فيما تراجعت أسهم "دلتا إير لاينز" Delta Air Lines بأكثر من 8% وهي أكبر نسبة تراجع منذ سبتمبر 2020.

وشهدت أسهم فنادق ماريوت العالمية انخفاضا بـ6.5%، فيما هوت أسهم مشغل الرحلات البحرية Carnival بـ11%.

وشهدت الأسواق الأوروبية التي منيت بأكبر موجة بيع في 17 شهرا لتطغى التراجعات على مؤشرات كاك 40 الفرنسي وفوتسي 100 البريطاني وداكس الألماني وإيبكس الإسباني.

كما انخفض مؤشر السفر والترفيه الأوروبي 8.8% في أسوأ يوم له منذ مارس 2020.

وطغى اللون الأحمر أيضا على المؤشرات الآسيوية من هونغ كونغ إلى اليابان إلى الصين.

أما في أسواق السلع، فقد تراجع سعر خام غرب تكساس بنحو 13% وهو أكبر تراجع له منذ ابريل 2020 فيما انخفض سعر خام برنت 12%.

وطالت التراجعات سلعا أخرى مثل النحاس والزنك والنيكل والسكر والقهوة والقمح والذرة وغيرها.

وشهدت أكبر عملة مشفرة في العالم البتكوين أسوأ يوم لها منذ أكثر من شهرين لتتراجع 8%.

أبرز الرابحين

في المقابل، جاءت أسهم الشركات التي تطور اللقاحات والأدوية المعالجة له من بين أبرز الرابحين من ظهور المتحور الجديد لكورونا.

وارتفعت القيمة السوقية لفايزر 17.5 مليار دولار بعد أن ارتفع السهم بأكثر من 6% يوم الجمعة، كذلك أسهم موديرنا سجلت ارتفاعات بـ21%، فيما سجل سهم biontech في ألمانيا زيادة بأكثر من 18%.