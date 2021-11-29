الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري

أعلنت شركة تويتر تعيين باراج أغراوال، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة منذ 2017، ليكون الرئيس التنفيذي الجديد فوراً، فيما سيصبح بريت تايلور الرئيس الجديد لمجلس الإدارة.

من جهته، قال بريت تايلور الرئيس الجديد لمجلس إدارة "تويتر": "عاد جاك إلى تويتر وقلب مسار الشركة في أكثر الأوقات حرجاً.. لقد منح جاك العالم شيئاً لا يقدر بثمن وسنواصل دفعه إلى الأمام".

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وقفزت الأسهم في الشركة بنسبة 10%، في تداول ما قبل السوق، وأكثر من 4% خلال الجلسة التي شهدت إيقاف التداول بانتظار إفصاح بعد وقت قصير من انتشار خبر التنحي على "CNBC".

أعربت شركة إليوت مانجمنت، التي تمتلك حصة 4%، في تويتر، عن مخاوفها ليس فقط بشأن دور دورسي في شركة سكوير، لكن أيضاً بشأن أسلوب قيادته وخططه لقضاء نصف عام على الأقل في إفريقيا لاستكشاف الفرص في العملات المشفرة، والرحلة كانت قد ألغيت لاحقاً.

وعمل باراج أغراوال الهندي الأصل، مع Twitter على مدار العقد الماضي، حيث انضم إلى الشركة كمهندس برمجيات متميز ثم أصبح مديرا للتكنولوجيا.

وبصفته كبير موظفي التكنولوجيا، كان باراج مسؤولاً عن "الاستراتيجية التقنية لتويتر والإشراف على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي عبر فرق المستهلكين والإيرادات والعلوم.

وقبل تويتر، عمل باراج أغراوال مع Microsoft و Yahoo و AT&T Labs.

وكان قد درس أغراوال بكالوريوس التكنولوجيا في علوم وهندسة الكمبيوتر في معهد آي آي تي ​​بومباي وأكمل درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد.

وتبلغ القيمة الصافية لشركة أغراوال 1.52 مليون دولار وفقًا لـ PeopleAI.

أما بريت تايلور، فهو ريادي ومبرمج كمبيوتر أميركي، وقد شارك في إنشاء خرائط غوغل وخرائط غوغل (API).

غادر تايلور غوغل في يونيو 2007 للانضمام إلى شركة رأس المال الاستثماري بينشمارك كابيتال بصفته رائد أعمال مقيم، حيث أنشأ هو وجيم نوريس -أحد موظفي غوغل السابقين- موقع فريندفيد على الشبكة الاجتماعية، بحسب شبكة ويكيبيديا.

كان تايلور الرئيس التنفيذي لشركة فريندفيد حتى أغسطس 2009، عندما تم شراء الشركة من قبل فيسبوك بمبلغ يقدر بـ 50 مليون دولار.

كما كان مديرا للتكنولوجيا التنفيذي في فيسبوك حتى صيف عام 2012 عندما غادر لبدء شركته الخاصة.

درس تايلور في جامعة ستانفورد، حيث حصل على درجة البكالوريوس 2002 ودرجة الماجستير 2003 في علوم الكمبيوتر.

وفي 15 يونيو 2012، أعلن تايلور عن خططه لترك فيسبوك لبدء شركة جديدة، وفي 30 يوليو 2013، أعلنته كويب (شركة برمجية) كمؤسس.

وفي 5 يوليو 2016، أعلنت شركة تويتر تعيين تايلور في مجلس إدارتها.