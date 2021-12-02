3 مليارات دولار تدفقت إلى الشركات العربية الناشئة في 2021

يعد عام 2021، عاما استثنائيا لاستثمارات رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار حتى الآن.

في أكتوبر 2021، ارتفع حجم التمويل بنسبة 181٪ مقارنة بأكتوبر العام الماضي، ليصل إلى 150 مليون دولار ما يفرض معيارا جديدا وبيئة أخصب للشركات الناشئة مع انفتاح أكبر على الأسواق العالمية وقدرة على تحقيق الانتشار، هذا إضافة إلى إطلاق إمكانات الابتكار لمستقبل أكثر استدامة.

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وحول صفقات التخارج سجل العام الحالي 23 صفقة حتى الآن وهو ثاني أعلى رقم قياسي سنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد 32 عملية صفقة تخارج عام 2019.

صفقة التخارج الأكبر كانت من نصيب استوديو الألعاب Jawaker حيث قامت بشرائه مجموعة ستيل فرونت السويدية مقابل 205 ملايين دولار في سبتمبر 2021.

ومع استمرار الارتفاع في عمليات التسوق عبر الإنترنت في المنطقة بدعم من جائحة كورونا لا تزال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية تهيمن على اهتمامات المستثمرين، في المقابل يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نموا أسرع، إذ جمعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلًا بقيمة 369 مليون دولارفي عام 2021 حتى الآن.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 559٪ في رأس المال المستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2018 .

ويرى الخبراء أن العام المقبل سيكون عاما آخر مثمرا للتكنولوجيا والشركات الناشئة مع دخول العديد من رواد الأعمال الجدد إلى السوق، ومع ضخ المزيد من الأموال المحلية والأجنبية سيستمر ظهور ابتكارات جديدة في مجالات مختلفة.