قفزة في الشركات الناشئة للتجارة السريعة.. لهذه الأسباب

عندما تتنقل في شارع رئيسي وقت الغداء في أي من العواصم العربية، ربما تجد نفسك محاطاً بعشر الدراجات النارية "موتوربايكس" لتوصيل الطعام أو أكثر، كل واحدة منها تحمل شعاراً مختلفاً، مطاعم أو بقالة أو بيتزا أو شركة توصيل.

وفقًا لبحث من RedSeer بحلول عام 2024، سيتم تحقيق 8% من التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال نموذج q-commerce التي تقدم خدمة التوصيل الفوري في أقل من ساعتين وهي قفزة هائلة من عام 2018، حيث كان هذا الرقم نحو 1% فقط.

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شهد قطاع البقالة الإلكترونية أكبر نمو، لا سيما في الشرق الأوسط.

إذ تضاعف سوق البقالة الإلكترونية e-grocery أربع مرات العام الماضي ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 21 مليار دولار بحلول عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أدت المنافسة المتزايدة في هذا المجال إلى ظهور شركات ناشئة للتجارة السريعة q-commerce التي تقدم خدمة التوصيل الفوري في أقل من ساعتين.

ومن المتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية لهذه الفئة من 9 مليارات دولار العام الماضي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024 في المنطقة، ما يشكل نحو 18% من الاقتصاد الرقمي للمنطقة.

ففي مصر جمعت ثلاث شركات تقدم خدمة التوصيل الفوري استثمارات بـ 39 مليون دولار وهي Breadfast و Rabbit وAppetito أيضاً في الإمارات جمعت YallaMarket، نحو 2.3 مليون دولار في جولة قبل الأولية pre-Seed هذا إضافة إلى قيام اتصالات بشراء تطبيق El Grocer مقابل 10 ملايين دولار.

بحسب مصادر أيضاً بداية الشهر الفائت كان هناك محادثات لقيام Delivery Hero الألمانية التي استحوذت على طلبات سابقاً للاستحواذ على مرسول السعودية، وهذه لم تكن المحاولة الأولى لديليفري هيرو، ولكن مرسول رفضت العرض مرة أخرى وأعلنت الشركة عن نيتها للتوسع عبر اكتتاب عام خلال سنتين.

يرى الخبراء أن نموذج التوصيل السريع سيدعم أيضاً ظهور المتجر المظلم أو Dark Stores على نسق المطابخ المظلمة أو المطابخ السحابية وهي عبارة عن مستودعات تتمتع بـ "طريقة خاصة لتخزين البضائع" تتيح سرعة عالية في انتقاء المواد المطلوبة، حيث يمكن تلبية ما يصل إلى 20 طلبًا في الساعة.

يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يرتفع عدد وسائل التوصيل في أكبر 100 مدينة في العالم بنسبة 36% بحلول عام 2030 بفضل الارتفاع في شعبية التجارة الإلكترونية.