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الراجحي كابيتال لـ "العربية": القيمة العادلة لسهم إس تي سي 140 ريالا للسهم 

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سوق السعودية

الراجحي كابيتال لـ "العربية": القيمة العادلة لسهم إس تي سي 140 ريالا للسهم

العائد على توزيعات الشركة 2.8% إلى 3.5%

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري إن القيمة العادلة التي حددتها الشركة أسهم شركة إس تي سي تبلغ 140 ريالا للسهم بنسبة ارتفاع 17% عن السعر الحالي.

وأضاف أن الخطوة التي اتخذها صندوق الاستثمارات العامة بزيادة حجم الطرح يشير إلى أن هناك طلبا قويا على السهم.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية زيادة الطرح الثانوي لأسهمها في السوق السعودية، وقالت في بيان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، قررا، بالتشاور مع الشركة، زيادة حجم الطرح من 100.2 مليون سهم إلى 120 مليون سهم من أسهم الشركة، بزيادة قدرها 19.8 مليون سهم إضافي بنسبة 20% من حجم الطرح الذي تم الإعلان عنه في 5 ديسمبر 2021.

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وأشار السديري في حديثه لـ "العربية" إلى أن هناك اختلافا بين الطرح العام الأولي لأسهم شركة، وآلية الطرح الثانوي لحصة إضافية من أسهم شركة، مشيرا إلى أن المؤسسات تحدد السعر النهائي للطرح، لكن المستثمرين الأفراد يشاركون في الطرح بالحد الموجود، لكن التخصيص يتم وفقا لسعر الطرح النهائي الذي تم تحديده بناء على سجل الأوامر للمؤسسات.

وأوضح أن سعر الطرح يجب أن يكون أقل من سعر السوق، لذلك تم تحديد النطاق السعري بين 100 و116 ريالا للسهم.

وأشار إلى أنه إذا "تم تغطية عالية للطرح وانخفض السعر يوم الخميس سيكون سعر الطرح أقل من سعر يوم الخميس. هذا الفرق بين الاكتتاب الثانوي والاكتتاب الأولي".

وذكر أن معدلات نمو إيرادات الشركة متوقع أنها تتجاوز 4%، والمتوسط 2%.

وذكر أن توزيعات الشركة التي أقرتها عند 4 ريالات للسهم، يشير إلى عائد بين 3.5% و2.8% على سعر 140 ريالا للسهم، وهو قريب من متوسط السوق أو أعلى.

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