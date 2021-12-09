أستراليا تدرس إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.. وتعد قواعد التشفير

تدرس أستراليا إصدار عملتها الرقمية الخاصة، جنباً إلى جنب مع تنظيم سوق العملات المشفرة حيث تسعى إلى إصلاح كيفية دفع المستهلكين والشركات في البلاد مقابل السلع والخدمات.

وسوف تتشاور الحكومة بشأن نسخة رقمية من النقد يمكن الوصول إليها عالمياً، وفقاً لملاحظات من خطاب، أمين الخزانة جوش فرايدنبرغ.

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في الوقت نفسه، ستنظر في إطار ترخيص يسمح بمعاملات التشفير في بيئة منظمة، حيث من المتوقع الحصول على دراسة استشارية بشأنهما بحلول نهاية عام 2022.

وقال فرايدنبرغ في الخطاب: "إذا لم نصلح الإطار الحالي، فسيكون وادي السيليكون هو الذي يحدد مستقبل نظام المدفوعات لدينا". "هذه تحولات مهمة يجب أن نكون أمامها"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويحاول بنك الاحتياطي الأسترالي وبعض أكبر نظرائه العالميين التوافق مع تقنيات الدفع الناشئة التي ابتكرتها شركة التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك شركة آنت غروب الصينية بالإضافة إلى مشروع Diem التابع لشركة ميتا – فيسبوك سابقاً - ببناء شبكة مدفوعات عالمية يمكنها خدمة عملتها المستقرة أو العملات الرقمية للبنوك المركزية.

ويشكل النمو السريع للعملات المشفرة، التي تختلف عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، تهديداً محتملاً للأنظمة النقدية ويضيف إلحاحاً إلى المناقشات حول التعامل مع تحويلات الأموال عبر الحدود.

يأتي ذلك، فيما أجرى أكثر من 800 ألف أسترالي معاملات بأصول رقمية منذ عام 2018، وفقاً لمكتب الضرائب الأسترالي.

كما تأتي الإصلاحات المقترحة من الحكومة استجابة لثلاث مراجعات منفصلة لنظام المدفوعات في الدولة وتطورات مماثلة في المملكة المتحدة وسنغافورة وكندا.