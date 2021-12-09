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"الصناعة" السعودية للعربية: صححنا أوضاع 4600 مصنع

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اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية للعربية: صححنا أوضاع 4600 مصنع

عدد المصانع في المملكة وصل إلى 10200 مصنع

دبي - العربية.نت

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قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية أسامة الزامل، إن حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة وصل إلى 77 مليار ريال خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الزامل في مقابلة مع قناة "العربية": "نعمل على تعزيز المنظومة الصناعية في المملكة، حيث تم تصحيح أوضاع 4600 مصنع خلال الشهور الماضية".

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وقال الزامل "عملنا على إصدار ما يلزم من قرارات فيما يتعلق بإصدار التراخيص، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين، ورفع نسبة التوطين في الصناعة، حيث تم توظيف 21 ألف مواطن عبر باستثمارات بقيمة 77 مليار ريال".

"الوظائف التي نتجت عن الاستثمارات في الشهور الماضية 55 ألف وظيفة منها 21 ألف وظيفة للمواطنين، وحققنا خلال 10 شهور إنجازات مماثلة لما تم تحقيقه خلال العام الماضي بالكامل".

وأوضح أن الوزارة ركزت على تطوير البيئة التشريعية، إضافة إلى الحماية من المنافسة غير العادلة وبناء عليه حققنا بعض التحسن في قطاعات عديدة، ووصلنا إلى 10200 مصنع في السعودية حاليا.

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