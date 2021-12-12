أبرز منجزات وزارة الاستثمار السعودية في 2021

نفذت وزارة الاستثمار السعودية، عدة منجزات خلال العام الجاري، تضمنت نظاما إلكترونيا لإدارة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الوطنية بنسبة إنجاز 15%، وكذلك إطلاق خدمة مصادقة وكالة عقد التأسيس للمستثمر الأجنبي من خارج المملكة.

وشهد العام الجاري، تدشين الربط التكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، وساهمت في تسهيل توسع الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار.

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وقامت الوزارة بإنشاء آلية لتوثيق عقود التأسيس للمستثمر الأجنبي لاستخراج السجل التجاري.

وأصدرت 132 ترخيصا استثماريا، وروجت المملكة كوجهة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى محفزات لجذب الاستثمارات للمحتوى الرقمي والحوسبة السحابية.

وساهمت في إنشاء مجمع صناعي لإنتاج أحدث أنظمة الإنارة LED والإلكترونيات الذكية، بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا.

وقامت بدعم الصناعات الأساسية والاستفادة من المواد الخام في المملكة، وإنشاء مشروع نزع الهيدروجين من البروبان والبولي بروبلين.