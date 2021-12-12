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هل يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2021؟

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البورصة المصرية

هل يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2021؟

المؤشرات تظهر تراجعاً في نسب التضخم بشكل كبير

دبي - العربية.نت

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توقع عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية محمد كمال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير مع بقاء التضخم ضمن النطاق المحدد.

وقال كمال في مقابلة مع "العربية"، إن المؤشرات تظهر التراجع في نسب التضخم بشكل كبير، وبقاءه ضمن مستهدفات المركزي حول 7% أعلى أو أقل 2%.

ورجح كمال أن يثبت المركزي أسعار الفائدة باجتماعه يوم الخميس المقبل آخر اجتماعاته في عام 2021، كما سيحدد خطته النقدية للربع الأول من 2022.

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وحول أداء البورصة المصرية، يرى عضو مجلس إدارة "إيليت"، أن السوق تتداول فوق مستويات مقاومة هامة عند 11500 نقطة، موضحا أن الثبات فوق هذه المستويات يؤهل السوق لاستكمال المسيرة.

وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد نهاية كل عام عمليات نقل ملكية بين المؤسسات المحلية والصناديق، لإعادة التوازن بين المحافظ الاستثمارية الكبيرة والصناديق.

وتابع: "رصدنا خلال السنوات الماضية أن بداية صعود السوق تبدأ من الأسابيع الأخيرة من العام وصولا للنصف الأول من شهر يناير".

وبين كمال أن السوق مؤهلة لاستكمال مسيرة الصعود خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الطروحات الأولية هي الوقود الذي يحرك السوق المصرية بشكل كبير ويعمق من أحجام التداول ويجذب شرائح مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب.

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