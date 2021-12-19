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جنرال موتورز تسلم أول سيارة هامر كهربائية.. هذا سعرها!

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جنرال موتورز
جنرال موتورز

جنرال موتورز تسلم أول سيارة هامر كهربائية.. هذا سعرها!

توقعات بأن يصل مدى الإصدار الأساسي للسيارة لنحو 480 كيلومتراً

دبي - العربية.نت

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بدأت شركة جنرال موتورز عمليات تسليم أول سيارة هامر كهربائية بالكامل من مصنعها في ولاية ميتشغان.

وفيما لم تحدد جنرال موتورز العميل الأول، لكن من الواضح أن هذا الشخص دفع قيمة مرتفعة للغاية للحصول على النسخة الأولى من السيارة وفقاً لملصق الإصدار الأول بقيمة 110295 دولاراً.

ويبدو أن النسخة التالية من السيارة قد تتأخر فترة طويلة، فيما يقدر سعر سيارة هامر X3 بنحو 99.995 دولار، والتي قد تتأخر حتى خريف 2022، في حين أن شقيقتها X2، سيتم تسعيرها عند 89995 دولارا، والتي من المقرر الكشف عنها في ربيع عام 2023، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومن المتوقع أن يصل مدى الإصدار الأساسي للسيارة لنحو 300 ميل، أو ما يعادل 480 كيلومتراً.

وفيما لا تقلق الأسعار الباهظة، شركات السيارات الكهربائية المنافسة مثل تسلا، وهيونداي، خاصةً أنها تصنف كسيارة فارهة والأعداد المنتجة منها للمستهلكين محدودة، فإن البطاريات المستخدمة في السيارة بتقنية Ultium، ستدعم العديد من سيارات جنرال موتورز الكهربائية في المستقبل، بما في ذلك كاديلاك Lyriq، وشيفي سيلفيرادو.

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