"مطاعم الأشباح".. خطوة جديدة لـ تيك توك في أميركا

كشفت منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة عن الدخول في شراكة مع Virtual Dining Concepts لإطلاق سلسلة خدمات غذائية قائمة على التوصيل تبدأ في مارس 2022.

ويهدف المشروع، الذي يحمل عنوان "تيك توك كيتشينز"، أو مطابخ تيك توك، إلى تقديم وسيلة للحصول على الأطعمة المشهورة على منصة الفيديوهات، والتي يقدمها صانعو المحتوى، إلى المعجبين.

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وستتضمن قائمة المطعم ذات الطابع الاجتماعي وجبات الطعام التي تحظى بشعبية من قبل المستخدمين على المنصة، ومن المتوقع أن تتكيف العروض جنباً إلى جنب مع اتجاهات الطعام المتغيرة على التطبيق، وسيتم تحديثها على أساس ربع سنوي، وفقاً لبيان صحافي للشركة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق تيك توك كيتشينز بنحو 300 موقع وستعمل مع سلسلة مطاعم محلية في الولايات المتحدة مثل Buca di Beppo وBertucci's.

يأتي ذلك، فيما يبلغ متوسط عدد مستخدمي تيك توك أكثر من 130 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة وتجاوز 3 مليارات عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في يوليو.

وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بـ #FoodTok، وهو المحتوى المرتبط بالطعام على تطبيق تيك توك على أكثر من 11.5 مليار مشاهدة حتى شهر ديسمبر، وهو الأمر الذي دفع التطبيق الصيني لمحاولة الاستفادة من هذا العدد الهائل من المشاهدات.

بدوره، قال رئيس شركة Virtual Dining Concepts، روبرت إيرل: "تمتلك بالفعل منصة بها مليار مشاهد شهرياً يتفاعلون باستمرار". "لا يوجد علامة تجارية تمتلك كل هذا العدد الهائل من المعجبين".

وأضاف إيرل أن العملاء سيكونون قادرين على تقديم طلبات لمطبخ تيك توك من خلال منصة Grubhub لطلب الطعام.

وقالت تيك توك في بيان صحافي، إنه يمكن للمطاعم في جميع الولايات المتحدة أن تصبح "شريكاً في السوق"، مما يسمح لها باستضافة إعداد الطعام لطلبات تيك توك، فيما تستهدف افتتاح 1000 موقع بحلول نهاية عام 2022.

ومن المقرر أن تذهب عائدات مبيعات تيك توك كيتشينز نحو دعم المبدعين الذين قدموا وصفات للأطعمة على تطبيقها للفيديو، لكن لم تحدد تيك توك كيفية إنفاق هذه الأموال.