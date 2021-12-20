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العملات المشفرة تضيف 1.5 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية في 2021

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عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

العملات المشفرة تضيف 1.5 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية في 2021

مؤشر بلومبرغ غالاكسي للعملات المشفرة ارتفع 160%

دبي - العربية.نت

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أضافت العملات المشفرة حوالي 1.5 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية خلال 2021.

واستحوذت بيتكوين، التي ارتفعت بأكثر من 60% هذا العام، على الكثير من الأموال التي تم ضخها في التشفير، إلا أن بعض العملات الأخرى استفادت من هذا الزخم مثل إيثر، وباينانس كوين، ودودج كوين، وشيبا إينو.

وشهد عام 2021، تقلص الحصة السوقية لـ"بيتكوين" في سوق العملات المشفرة بشكل كبير، حيث ارتفعت الرموز الأخرى، وهي علامة على مدى انتشار اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية على الرغم من التقلبات الهائلة، أو ربما يكون التقلب نفسه هو سبب الاهتمام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ورجح رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبورصة العملات المشفرة Luno، فيجاي أيار، أن يستمر التراجع في هيمنة بيتكوين في العام المقبل "نظراً لانفجار الأصول في مساحة التشفير وحالات الاستخدام المختلفة".

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 1.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى حوالي 2.3 تريليون دولار، اعتباراً من 17 ديسمبر، وفقاً لمتتبع CoinGecko، الذي يضم ما يقرب من 12000 رمز.

وبدأت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، العام بحصة 70% من السوق. وقد انخفض ذلك إلى أقل من 40%، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة شعبية إيثر. لكن الأموال تدفقت إلى رموز أخرى أيضاً.

ولا يزال الجدل حول دور بيتكوين المفترض في المحافظ الاستثمارية، محتدماً، حيث يجادل المؤيدون بأنها توفر تحوطاً ضد بعض من أعلى معدلات التضخم في جيل واحد. لكن العملة المشفرة بدت في عام 2021 وكأنها تميل إلى الارتباط بشكل أكثر اتساقاً بأصول المخاطرة، مثل أسهم التكنولوجيا، بدلاً من أدوات التحوط من التضخم.

كما صعد مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto هذا العام بنسبة تزيد عن 160%، وهو ما يفوق بكثير القفزة في الأصول التقليدية مثل السلع والأسهم العالمية، بزيادة 23% و13% على التوالي.

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