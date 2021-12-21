عذيب للاتصالات.. هل توجد آمال حقيقية بعد زيادة رأس المال؟

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع قناة العربية إن شركة عذيب للاتصالات واجهت مشاكل ولا تزال تواجه، وعلى سبيل المثال في الربع الأخير من العام الماضي تكبدت خسائر 140 مليون ريال وفي الربع الأول والثاني من 2021، تكبدت خسائر أيضا.

أعلنت أمس الاثنين شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية. وقالت إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 350 مليون ريال، مشيرة إلى أنها تهدف بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى سداد التزامات الشركة وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

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وأضاف أبو جامع أنه "بالرغم من كل هذه الخسائر فإن سهم الشركة حقق ارتفاعات كبيرة منذ مطلع العام، وارتفع السهم بنحو 30%، خلال هذا الربع، ولا أدري على ماذا؟!".

وأوضح أبو جامع أن سهم الشركة شهد اليوم ارتفاعا مع تقديم ملف زيادة رأس المال، وهذا بالرغم من طلبها تخفيض رأس المال إلى 90 مليون ريال، في أكتوبر، والذي لم يتم البت فيه حتى الآن.

وقال "الشركة تعاني بشكل كبير، وعملية تخفيض رأس المال وزيادتها ربما لن تفيد الشركة بشكل كبير جدا، وكشخص محايد الحل هو استحواذ إحدى الشركات عليها بدلا من الهدر الكبير للأموال منذ تأسيس الشركة حتى الآن".

يذكر أن "عذيب للاتصالات"، عينت شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنها سوف تعلن عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

يبلغ رأسمال "عذيب للاتصالات" المدفوع 228.529 مليون ريال، موزعاً على نحو 22.85 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

كان مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو"، قد أوصى الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 60.62%، ليصبح بعد التخفيض نحو 89.999 مليون ريال، مقابل 228.529 مليون ريال قبل التخفيض.

ويصبح عدد الأسهم بعد التخفيض نحو 9 ملايين سهم بدلاً من نحو 22.85 مليون سهم قبل التخفيض.