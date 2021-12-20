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"عذيب للاتصالات" تعتزم زيادة رأسمالها بـ350 مليون ريال

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عذيب للاتصالات
شعار "عذيب للاتصالات"
سوق السعودية

"عذيب للاتصالات" تعتزم زيادة رأسمالها بـ350 مليون ريال

عبر إصدار أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 350 مليون ريال.

وأضافت أنها تهدف بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى سداد التزامات الشركة وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وذكرت "عذيب للاتصالات"، أنها عينت شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنها سوف تعلن عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

يبلغ رأسمال "عذيب للاتصالات" المدفوع 228.529 مليون ريال، موزعاً على نحو 22.85 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

كان مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو"، قد أوصى الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 60.62%، ليصبح بعد التخفيض نحو 89.999 مليون ريال، مقابل 228.529 مليون ريال قبل التخفيض.

ويصبح عدد الأسهم بعد التخفيض نحو 9 ملايين سهم بدلاً من نحو 22.85 مليون سهم قبل التخفيض.

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