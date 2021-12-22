بيل غيتس: موجة انتشار كورونا أوميكرون تستمر 3 أشهر

قال الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إنه ألغى جميع خططه لقضاء العطلة، بسبب دخول العالم في أسوأ مرحلة من انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، وإصابة عدد من أصدقائه به، فيما كان الأمر يبدو أن الحياة ستعود إلى طبيعتها.

وذكر بيل غيتس، على صفحته بموقع التواصل "تويتر"، أن متحور كورونا أوميكرون ينتشر أسرع من أي فيروس في التاريخ وسوف يكون قريباً في كل دول العالم.

مادة اعلانية

وأوضح أن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة وبمجرد هيمنته في بلد ما، فإن هذه الموجة يجب أن تستمر لفترة تقل عن 3 أشهر، وتلك الأشهر القليلة تكون سيئة، مضيفاً: "لكنني ما زالت أعتقد أنه لو اتخذت الخطوات الصحيحة فإن الوباء يمكن أن ينتهي في عام 2022".

وأضاف أنه "يجب أخذ الأمر على محمل الجد حتى نعرف المزيد عن المتحور لأنه سيكون أسوأ طفرة شهدناها حتى الآن لأنها معدية جداً".

وتابع: "يجب أن نعتني ببعضنا البعض، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً سواء كانوا يعيشون في الشارع أو أي بلد آخر، ويعني ذلك ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلق والحصول على التطعيم وهو ما يعطي أفضل حماية".

وأضاف بيل غيتس، أنه من المحبط عدم الذهاب لموسم عطلة آخر يلوح في الأفق بسبب الفيروس، لكن ذلك لن يستمر للأبد ويوماً ما سينتهي الوباء.