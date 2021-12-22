هكذا أثر عام "بريكست" على الاقتصاد والأعمال في بريطانيا

في الأشهر التي تلت توقيع بوريس جونسون على الاتفاق التجاري الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حجب فيروس كورونا الضرر الاقتصادي الناجم عن مغادرة الكتلة، ومع استمرار الوباء، أصبحت التكلفة أكثر وضوحاً.

لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبئاً على النمو، حيث أزالت المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من العمالة الأوروبية التي اعتمدت عليها العديد من الشركات، فضلاً عن بيروقراطية اتفاقيات التجارة مع أقرب أسواقها وأكبرها، وقد أدى هذا المزيج إلى تفاقم النقص في سلسلة التوريد، وأدى إلى التضخم وإعاقة التجارة.

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أشاد رئيس الوزراء بتوقيع اتفاق التجارة قبل نحو عام، باعتباره اللحظة التي استعادت فيها بريطانيا السيطرة على مصيرها.

ووفقاً لاستطلاع أجرته سافانتا كومريس في نوفمبر، فإن غالبية السكان البريطانيين سيصوتون الآن لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك واحد من كل عشرة صوتوا للمغادرة في استفتاء عام 2016. وفي يونيو، أراد 49% فقط عكس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأيام الأخيرة، استقال الشريك الرئيسي لجونسون في التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، ليصبح ثالث وزير يستقيل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي خطاب استقالته، حث فروست جونسون على استخدام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتحويل المملكة المتحدة إلى "اقتصاد ريادي منظم ومنخفض الضرائب"، لكنه أعرب عن استيائه من اتجاه رئيس الوزراء بشأن قواعد السفر، في إشارة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخيب آمال أولئك الذين رأوا أنه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل للتراجع عن التنظيم الحكومي.

وبعد مرور عام على توقيع الصفقة التجارية، أظهر تقرير لـ "بلومبرغ"، كيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأعمال والاقتصاد البريطانيين، وكيفية المقارنة مع توقعات الاقتصاديين والمحللين.

التجارة

تراجعت تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي منذ انسحاب البلاد من التكتل، مع تضرر الشركات من الإجراءات الجمركية الجديدة والشيكات.

واعتباراً من أكتوبر، تراجعت تجارة السلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 15.7% عما كانت عليه لو بقيت بريطانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، وفقاً للنمذجة التي وضعها مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مؤسسة فكرية مستقلة.

ويتوافق هذا مع التحليل الحكومي للمملكة المتحدة لعام 2018، والذي توقع انخفاضاً بنسبة 10% في التجارة.

لكن ثمة حقيقة مفادها أن المملكة المتحدة أخرت تنفيذ العديد من ضوابطها على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2022. واعتباراً من يناير، ستحتاج الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون مصحوبة على الفور ببيان جمركي، وستواجه المنتجات الغذائية عمليات تفتيش مادي إضافية اعتباراً من الصيف.

على الجانب الآخر، أحرزت بريطانيا تقدماً محدوداً في توقيع الصفقات التجارية التي تتجاوز الاتفاقيات التي تمتعت بها كعضو في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت المملكة المتحدة بتوقيع أول صفقة تجارية مستقلة تماماً مع أستراليا، وتم الاتفاق على الشروط الأولية مع نيوزيلاندا. لكن من المتوقع أن يكون الدعم الاقتصادي من كلا الاتفاقين محدوداً. ويبدو أن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، توصف بأنها إحدى الجوائز الرئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستظهر بعد سنوات.

النمو

حتى قبل أن تكمل بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، أدى خروج بريطانيا إلى تقليص حجم اقتصادها بحوالي 1.5% حسب تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة OBR. وكان هذا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري وتحويل النشاط الاقتصادي إلى الاتحاد الأوروبي، تحسبا لارتفاع الحواجز التجارية.

ومنذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن الانخفاض في أحجام التجارة يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في طريقه للتسبب في انخفاض بنسبة 4% في حجم الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، وفقاً لـ OBR.

ومن بين جميع مناطق المملكة المتحدة، يبدو أن أيرلندا الشمالية - التي ظلت في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - كانت الأفضل أداءً. وتعافت إلى حد كبير من الوباء، حيث انخفض إنتاج الربع الثالث بنسبة 0.3% فقط عن الربع الأخير من عام 2019، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، مقابل انخفاض بنسبة 2.1% في المملكة المتحدة بشكل عام خلال نفس الفترة الزمنية.

العمل

أدى بريكست إلى تفاقم الأزمة في المملكة المتحدة الخاصة بتوريد العمالة، حيث غادر 200 ألف أوروبي بريطانيا في عام 2020، بعد أن دفعتهم إلى ذلك قواعد الهجرة الأكثر صرامة وسط أعمق ركود اقتصادي منذ 3 قرون. وقد ساعد ذلك في إحداث نقص في الموظفين في قطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة، والتي اعتمدت تاريخياً على عمال الاتحاد الأوروبي، وأدت إلى وجود أرفف فارغة.

كما أدت مجموعة أصغر من العمالة في الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم أزمة الوقود في بريطانيا، حيث ساهم نقص سائقي الناقلات في موجة نقص الوقود خلال الصيف. منذ ذلك الحين، خففت حكومة جونسون متطلبات التأشيرة لعمال الاتحاد الأوروبي، وتم تقليل النقص في السائقين حيث تم تدريب المزيد من السائقين المحليين.

التمويل

دفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشركات المالية إلى نقل بعض عملياتها أو موظفيها أو أصولها أو كياناتها القانونية على الأقل من لندن إلى الاتحاد الأوروبي. لكن التحول كان أقل مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الوباء أعاق عمليات نقل الموظفين.

ووفقاً لمسح أجرته شركة المحاسبة EY ونُشر هذا الأسبوع، فقدت لندن حوالي 7400 وظيفة، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 7600 وظيفة. وهذا أقل بكثير من بعض التقديرات التي تم إجراؤها قبل أن تترك بريطانيا الكتلة، حيث قال مركز الأبحاث Bruegel، في عام 2018، إن لندن قد تفقد في النهاية 10000 وظيفة مصرفية و20000 وظيفة في صناعة الخدمات المالية.

لا تزال الشركات المالية البريطانية تنتظر الوصول الكامل إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يعتمد على منح الاتحاد الأوروبي ما يسمى بقرار التكافؤ. لكن التقدم كان بطيئاً حيث تسببت النزاعات حول إيرلندا الشمالية في توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تأتي التهديدات الأكبر للندن من نيويورك، التي زادت حصتها من تداول المشتقات.