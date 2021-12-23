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أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021

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الملياردير المؤسس لمجموعة ريلاينس الصناعية الهندية، موكيش أمباني
الملياردير المؤسس لمجموعة ريلاينس الصناعية الهندية، موكيش أمباني
ثروات

أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021

ركزت الكتابات على تجارب لرجال سياسة واقتصاد وعلماء اجتماع بارزين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف أغنى رجل في آسيا عن الكتب التي ساعدته على فهم عام 2021، والإعداد لعام 2022.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس إندستريز، موكيش إمباني، إلى 5 كتب عكف على قراءتها خلال العام الثاني للوباء، وجاءت كالتالي:

عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء "فريد زكريا"

التقط الكاتب الأميركي والصحفي البارز في مجلة "التايم"، فريد زكريا، بعض أوجه التشابه الصارخة بين جائحة كوفيد -19 وبعض الأحداث الأكثر كارثية في الماضي القريب لإظهار أن الأزمات العالمية غالباً ما تنشأ من ممارسات نمط الحياة غير المستدامة وهياكل الحكم الضعيفة.

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وقال إمباني: "ندرك أن هذه القضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة، والتي لا يمكن القيام بها إلا من خلال القيادة الفعالة، وتغيير نمط الحياة، والتعاون الدولي الفعال". واقتبس إمباني كلمات للكاتب قال فيها: "إن الفاشيات أمر لا مفر منه، لكن الأوبئة اختيارية".

مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير: لماذا تنجح الأمم وتفشل "الملياردير راي داليو"

ووقع اختياره الثاني على كتاب للملياردير الأميركي الشهير، مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم بريدج ووتر، راي داليو، حيث يوضح الكتاب الديناميكيات التي حددت باستمرار نجاحات وإخفاقات الدول الكبرى لأكثر من 500 عام من التاريخ.

كما يرى إمباني، أن الكتاب يساعد على اكتشاف سبب اختلاف الأوقات المقبلة اختلافاً جذرياً عن تلك التي نمر بها الآن.

ونصح صانعي السياسات ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين، بضرورة قراءته والأهم من ذلك، الشباب.

العشرينيات المحتدمة: الشركات والبلدان والأفراد - والنضال من أجل مستقبلنا "أليك روس"

يتعمق كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، أليك روس، في الكيفية التي يمر بها العقد الاجتماعي - الاتفاق غير المدفوع بين الحكومات والشركات والأفراد - والذي أدى إلى استمرار الحضارة الحديثة لعدة عقود، في تحول أساسي في العصر الرقمي.

كما يحتوي الكتاب على مقابلات مع بعض أعظم المفكرين في عصرنا الحديث حول القوى السياسية والاقتصادية التي ساهمت في هذا التحول وما ينتظر حضارتنا.

2030: كيف ستصطدم أكبر اتجاهات اليوم وتعيد تشكيل مستقبل كل شيء "ماورو غولن"

ويرى إمباني، أن كتاب عالم الاجتماع، مارو غولن، مليء بالإسقاطات الثاقبة حول حالة العالم في عام 2030، لا سيما حول التغييرات المحتملة في الديموغرافيا وتأثيرها على الآفاق الاقتصادية العالمية.

كما يستكشف الاتجاهات في التحضر، والتكنولوجيا، واقتصاد الوظائف المؤقتة، والأتمتة التي لا بد أن تشكل عالم ما بعد كوفيد.

اختراقات صغيرة كبيرة: كيف تؤدي الابتكارات الصغيرة اليومية إلى نتائج كبيرة الحجم "غوش لينكر"

ورشح إمباني قراءة كتاب غوش، حيث اعتبره واحد من الكتب التي يجب على رجال الأعمال قراءته.

وقال: "ستدرك أن الأعمال الإبداعية الصغيرة هي التي تطلق العنان للمكافآت الهائلة في الأعمال".

ومن خلال تنمية الابتكارات الصغيرة اليومية، يمكن للأفراد والمنظمات مواجهة التحديات الصعبة بشكل فعّال واغتنام الفرص التحويلية في عالم ما بعد كوفيد.

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