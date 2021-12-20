5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021

ارتفعت ثروة أكثر 5 مليارديرات ربحاً في العالم، بقيمة 266.4 مليار دولار خلال العام 2021، بصدارة الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، بمكاسب بلغت نحو 87.4 مليار دولار، وضعته في مرتبة أغنى رجل في العالم بثروة 243 مليار دولار، وفقاً لبيانات مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، اليوم الاثنين، بعد أن تجاوزت 300 مليار دولار مؤخراً.

وارتفعت ثروة صاحب "تسلا"، بفضل ارتفاع أسهمها بنسبة 27.79% عند سعر 932.57 دولار للسهم، منذ بداية العام الحالي حتى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 936.55 مليار دولار.

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في المركز الثاني بين المليارديرات الأكثر ربحاً عالمياً خلال 2021، جاء قطب الموضة الفرنسي برنارد أرنولت، بدعم من ارتفاع أسهم شركته LVMH (إل في إم إتش)، كبرى شركات السلع الفاخرة عالمياً، وارتفعت ثروته بنحو 50.9 مليار دولار خلال العام الجاري، الأمر الذي دفع ثروته إلى الارتفاع لنحو 165 مليار دولار يحتل بها أرنولت المُصنف كأغنى رجل في أوروبا، المرتبة الثالثة عالمياً بين مليارديرات العالم.

وحل ثالثاً بين المليارديرات الأكثر ربحاً خلال العام الجاري، لاري بيغ، رجل الأعمال الأميركي وأحد مؤسسي محرك البحث غوغل مع سيرجي براين، بمكاسب بلغت 43.9 مليار دولار، الأمر الذي دفع إجمالي ثروته للارتفاع إلى 126 مليار دولار، يُصنف بها في المركز الخامس عالمياً، في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما ربح سيرجي براين 41.7 مليار دولار بإجمالي ثروة 122 مليار دولار ويأتي في المركز السابع عالمياً بين المليارديرات.

وجاء ارتفاع ثروة الاثنين، بدعم من ارتفاع أسهم شركة ألفا بت الشركة الأم لمحرك البحث "غوغل"، بأكثر من 60% العام الجاري، ليصل رأسمالها السوقي لنحو 1.88 تريليون دولار.

الهندي غوتام عدني

وخارج أميركا وأوروبا جاء قطب البنية التحتية الهندي غوتام عدني في المرتبة الرابعة بين المليارديرات الأكثر ربحاً في 2021، بمكاسب بلغت 42.5 مليار دولار ليصل إجمالي ثروته إلى 76.3 مليار دولار، ويأتي في المرتبة 14 عالمياً ويصنف كثاني أغنى رجل في آسيا بعد الهندي موكيش إمباني بثروة 87.1 مليار دولار.

وارتفعت ثروة عدني، بدعم من زيادة أسهم شركته "مجموعة عدني"، بنحو 223% خلال العام الجاري، وتعمل المجموعة في البنية التحتية والعقارات والسلع وتوليد ونقل الطاقة، وتمتلك ميناء موندرا أكبر ميناء في الهند، وحصة 74% في مطار مومباي الدولي.