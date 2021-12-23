الصين تواجه البلوغرز بفرض ضرائب ضخمة وغرامات مالية

فرضت الصين حملة جديدة على المؤثرين الاجتماعيين أو البلوغرز، إذ فرضت الدولة غرامة غير مسبوقة بـ 110 ملايين دولار على Viya "ملكة البث المباشر" كما يطلق عليها، وواحدة من كبار المؤثرات، بسبب التهرب الضريبي، كما تم طردها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وبلغت الضريبة المستحقة عليها 100 مليون دولار، فيما قد يكون مبلغاً متواضعاً مقابل 4.8 مليار دولار من المبيعات عبر البث المباشر التي حققتها Viya العام الماضي.

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وذكر مسؤول في مصلحة الضرائب أنه إذا لم تدفع Viya الضريبة والغرامة المستحقة عليها في الوقت المحدد، سيتم تجريمها وتحويل القضية إلى قسم الشرطة لمعالجتها وفقًا للقانون.

وقام أكثر من 1000 مؤثر في مجال البث المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي منذ سبتمبر بسداد الضرائب طوعاً، عندما أعلنت إدارة الضرائب إن أولئك الذين يبلغون عن مشكلاتهم الضريبية ويقومون بتصحيحها سيحصلون على عقوبة أخف.

الجدير بالذكر أن هؤلاء المشاهير والمؤثرين الصينيين باعوا ما يساوي 188 مليار دولار من البضائع العام الحالي عبر الإنترنت.

وانخفضت أسهم مواقع البيع عبر الإنترنت في الصين على وقع هذه الأخبار.

وتراجع سهم علي بابا بنحو 4% خلال أسبوع مع 31 توصية بالشراء و6 توصيات بالبيع، وكذلك انخفض سهم Kuaishou Technology بأكثر من 8.5% خلال أسبوع، وهناك 13 توصية بالشراء ولا توصية بالبيع، وبالمثل انخفض وموقع مشاركة الفيديو Bilibili بأكثر من 9% خلال أسبوع، مع 18 توصية بالشراء ولا توصية بالبيع.

تأتي هذه الحملة على نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الأثرياء في وقت كان الرئيس شي عازمًا على إعادة توزيع الثروة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم كجزء من حملته "الرخاء المشترك".